Интерес к бренду SERES AITO растет опережающими темпами

По данным сервиса WordStat, предназначенного для оценки интереса посетителей к определенным интернет-тематикам, в июле 2024 года число запросов по ключевому слову SERES увеличилось на 24% по сравнению с предыдущим месяцем, прирост по ключевой фразе SERES составил 10%. При этом в июне уже был отмечен прирост интереса по тематике на 17,5% и 18% соответственно.

Автомобили с последовательно-гибридной силовой установкой – относительная новинка для рынка РФ, но при этом имеют существенные преимущества в эксплуатации именно в российских условиях при современном уровне развития зарядной инфраструктуры. Подобная схема позволяет использовать все преимущества электромобиля, в первую очередь мощность и динамику, и при этом преодолеть основное опасение, связанное с электрическими транспортными средствами – в отношении ограниченного запаса хода и сильной зависимости от сети зарядок. Запас хода SERES AITO M5 и М7 превышает 1100 – 1200 км. По мере роста информированности об этих преимуществах прогнозируется рост спроса на последовательно-гибридные модели.

С учетом того, что доля параллельного импорта падает и клиенты вновь предпочитают официально поставляемые автомобили, – SERES AITO будет и дальше укреплять свои позиции. В настоящее время, за 7 месяцев с начала 2024 года, бренд демонстрирует второй результат по темпам прироста в сегменте автомобилей на альтернативных источниках энергии. При этом по сумме результатов в сегментах присутствия SERES AITO вошел в десятку лидеров по количеству регистраций новых автомобилей[1] в премиум-класса, опередив многие европейские и азиатские бренды.

Дилерская сеть SERES AITO на начало августа 2024 года насчитывает 57 дилерских центров в 34 городах страны. Автомобили имеются у дилеров в наличии, имеют официальную гарантию, сопровождаются официальным сервисом. Проведена необходимая адаптация для эксплуатации в российских условиях – оснащение «зимним пакетом», русификация всех меню. Разработаны комплексные программы поддержки клиентов. Развитая сеть официальных дилерских центров позволяет обеспечить для гибридных автомобилей SERES AITOвысокий уровень и полный спектр официального сервисного сопровождения, поддержание гарантии, наличие расходных материалов и запасных частей для обслуживания на российских складах.

[1] По данным аналитического агентства Автостат с января по июль 2024 года