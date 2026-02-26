Несмотря на рост продаж, страховщики продолжают отказывать в обслуживании некоторых китайских автомобилей

Несмотря на то, что китайские автомобили составили примерно каждую десятую новую машину, зарегистрированную в Великобритании в прошлом году, свежие данные показывают: покупателям все еще сложно оформить страховку. Некоторые страховые компании не могут предложить полис даже на самые популярные модели.

Одна из причин популярности китайских автомобилей — их привлекательная цена. Благодаря агрессивной ценовой политике, такие машины часто стоят на тысячи фунтов дешевле аналогов. Однако, как выясняется, со временем владельцы могут не получить ожидаемых выгод. Для них страховка оказывается дороже, а выбор страховых предложений заметно ограничен по сравнению с автомобилями известных европейских, корейских или японских брендов.

Портал Carwow провел собственное исследование, чтобы выяснить, с какими трудностями сталкиваются владельцы китайских машин при поиске страховки. Специалисты получили предложения от 10 ведущих страховых компаний Великобритании: Admiral, Aviva, Direct Line, Hastings, LV, AXA, Ageas, AA, esure и Allianz. Для анализа были выбраны восемь моделей: четыре из них — китайские Jaecoo 7, XPeng G6, Skywell BE11 и BYD Seal U, а остальные — их конкуренты Volkswagen Tiguan, Kia EV3, Peugeot E-3008 и Toyota RAV4.

Заметнее всего разница проявилась между полностью электрическим Skywell BE11 и европейским Peugeot E-3008. Лишь одна компания отказалась застраховать французский кроссовер, а средняя стоимость страховки у остальных составила £838 в год. В то же время только один из десяти страховщиков, esure, согласился застраховать Skywell, который продается в стране уже почти два года, и предложил премию в £2,203. Для сравнения, страховка на Peugeot обошлась бы в £655.