Инсайдер Time Out: как поколение альфа открывает нам Москву

Артем, Алиса, расскажите, чем вы увлекаетесь?

Артем: Как многие мальчишки, увлекался много чем, но недолго. Борьба, конный спорт, робототехника, брейк-данс. Сильнее всего затянула музыка, я освоил множество инструментов: гитару, барабаны, фортепиано и даже флейту. Начал петь — соло и в группе, полюбил рок и стал заниматься экстрим-вокалом. Это отдельное, очень сложное направление. Сейчас у меня пора экзаменов: в общеобразовательной школе и в двух музыкальных. В будущем хочу стать звукорежиссером.

По Москве Артем вместе со своими родителями, сестрой и собакой Витой передвигается на семиместном полноприводном кроссовере Chery TIGGO 8 PRO MAX. Это универсальный автомобиль как для мегаполиса, так и для пригорода.

Часто в пути мы слушаем мои записи. Благодаря звуковой системе Sony, состоящей из 10 динамиков, получается эффект настоящего, живого рок-концерта. А если вдруг у кого-то из нас сел телефон, а зарядку забыли дома, то выручит встроенная беспроводная.

Алиса: Не понимаю детей, которым ничего не интересно. Меня увлекает и изучение новых языков, и рисование в разных техниках (акрил, масло, графика), и хоровое пение. Хожу сразу в две школы: в музыкальную, где учусь играть на фортепиано, и в Центр гимнастики Ирины Винер. Учеба в обычной школе не страдает — я отличница по всем предметам. Интересные кружки и секции нахожу сама. Родители поддерживают все мои начинания, для меня это очень важно.

Обруч, мяч, объемный гимнастический рюкзак Алисы, гитара и все музыкальное оборудование Артема легко помещается во вместительный багажник Chery TIGGO 8 PRO MAX. Его минимальный рабочий объем — 193 л. Если этого мало, можно сложить пассажирские кресла — тогда поместится 1 179 л, а со сложенными двумя рядами — 2101 л. Наши герои поддерживают активный образ жизни: автомобиль позволяет с легкостью отправиться за город на велопрогулку — в багажнике поместится несколько велосипедов и даже сложенная туристическая палатка.

Кстати, пока мама ждет меня с гимнастики (урок длится два часа), она слушает аудиокнигу и делает массаж: для последнего в машине на переднем пассажирском сиденье есть такая функция.

Как вы проводите свободное время?

Артем: Последнее время увлекся изометрической игрой MMORPG LOST ARK, которую прохожу вместе с друзьями. Там захватывающий сюжет, можно виртуально путешествовать по разным континентам. А по вечерам с семьей играем в настолки: «Монополию», UNO, тематические «Имаджинариумы». В выходные любим выбираться на долгие прогулки с нашей собакой Витой. Некоторые питомцы неохотно ездят в авто, потому что боятся, но наша обожает такие мини-путешествия. Она чувствует себя безопасно в третьем ряду сидений и изучает мир, внимательно смотря в окна. А какой шикарный обзор для нее открывается с панорамного люка!

В Chery TIGGO 8 PRO MAX девять подушек безопасности: передние — для водителя и пассажира, боковые — для первого и второго рядов, коленная и шторки безопасности — для водителя.

Алиса: Все вместе ездим в Ботанический сад. Там красиво, много редких растений, прекрасный Японский сад с водопадами и прудами.

Если хочется культурной программы, то куда ходите?

Артем: Люблю концерты на открытых площадках вроде парка Горького или сада «Эрмитаж». Недавно были в Центре «Зотов» на ежегодной культурной акции «Ночь в музее», послушали аудиоспектакль «Сон о хлебе» с Константином Хабенским.

Нам понравилась не только культурная программа, но и сам Центр, который переделали из Хлебозавода № 5, построенном в 1931 году. Здание на Ходынской улице — задумка инженера Георгия Марсакова. Как рассказали на экскурсии, в основе системы — кольцевой конвейер, поэтому главный корпус здания выполнен именно в такой форме. Считаю, что это отличная локация для классных фото — архитектуру «Зотова» ни с чем не перепутаешь!

Дизайн Chery TIGGO 8 PRO MAX тоже на высоте. Оформление решетки радиатора выполнено согласно концепции бренда — «Жизнь в движении». Интегрированный логотип марки придает автомобилю изящности, а дизайн задних LED-фонарей и T-образный рисунок верхнего стоп-сигнала — спортивности.

Порой в машине мы проводим чуть ли не полдня: пока заедем за Алисой, пока постоим в московских пробках. Но в автомобиле мне комфортно — хотя бы потому, что на задних сиденьях просторно. Даже при моем росте в 183 см ноги есть куда вытянуть.

Алиса: Иногда мы ходим в «Москвариум» на разные шоу, в «Экспериментаниум» или в кино. Недавно смотрели «100 лет тому вперед» — современную интерпретацию повести об Алисе Селезневой.

Расскажите о ваших любимых местах для прогулок по Москве.

Артем: Мы живем в Подмосковье, но, выбирая из столичных локаций, я остановлюсь на районе Китай-города. Понимаю, что для папы найти парковку в местных узких переулках — целый квест. Но каждый раз это ему как-то удается — помогает панорамный обзор с камер автомобиля.

В салоне два сдвоенных экрана диагональю 12.3 дюймов и изогнутый дисплей — необычная форма позволяет видеть картинку по сторонам и делает удобнее просмотр информации, например, с навигатора. В Chery TIGGO 8 PRO MAX можно проложить маршрут через CarPlay или Android Auto: карта выведется на экран.

Алиса: В выходные чаще всего завтракаем вне дома: например, едем в «Зое» — там самые вкусные булочки с заварным кремом.