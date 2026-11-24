Ineos объявила о планах перенести производство в США. Компания Jim Ratcliffe выпускает Ineos Grenadier — собственную идейную преемницу оригинального Land Rover Defender — и называет это решение “arguably the biggest moment in the history [of the brand]”.
Несмотря на то что разработка автомобилей ведётся в Лондоне, сейчас Ineos производит Grenadier и его пикап-версию Quartermaster во Франции. При этом компания планирует продать бывший завод Smart в Hambach компании BYD. Вероятно, это позволит китайскому производителю гибридных и электрических автомобилей обойти импортные пошлины ЕС на автомобили из Китая.
Ineos уже выбрала несколько потенциальных площадок в США. Запуск производства намечен на 2028 год. Такое решение неудивительно, поскольку на американский рынок приходится 70 per cent продаж бренда.
“This is arguably the biggest moment in the history of Ineos Automotive,” заявила генеральный директор компании Lynn Calder. “Americans have already taken the Grenadier to their hearts, and US policies have created an incredibly attractive, pro-growth business environment. Setting up production there makes so much sense. It will empower us to invest, expand, and reach even more customers around the world.”
Ineos отмечает, что в случае заключения сделки с BYD производство во Франции продолжится в “medium term”, пока компания будет запускать новую линию в США. Одним из последствий переноса может стать повышение цен для покупателей в Великобритании и Европе. Стоимость перевозки автомобилей через Атлантику, а также 10 per cent пошлины на машины, импортируемые из США в Великобританию, вероятно, приведут к увеличению нынешней стартовой цены Ineos Grenadier, составляющей £63,495.
Тем временем BYD столкнулась с проблемами вокруг собственной модели Ti7 4x4. Продажи внедорожника в ЕС запрещены после спора с JLR, обвинившей BYD в копировании культового Land Rover Defender. Китайская компания заявила, что будет “pursue every legal avenue to demonstrate that this decision is incorrect”.