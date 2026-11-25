Ineos объявила о планах перенести производство в США. Тем временем китайская компания BYD подтвердила, что ведёт переговоры о приобретении бывшего завода британской фирмы. Ineos, основанная британским миллиардером Sir Jim Ratcliffe, выпускает собственную идейную преемницу оригинального Land Rover Defender — Ineos Grenadier. Решение о переносе производства в США в компании назвали “arguably the biggest moment in the history [of the brand]”.
Несмотря на то что автомобили Ineos проектируются в Лондоне, сейчас Grenadier и его грузопассажирская версия Quartermaster собираются во Франции. При этом компания намерена продать BYD бывший завод Smart в Hambach — вероятно, это позволит китайскому производителю гибридных и электрических автомобилей избежать импортных пошлин ЕС на машины из Китая.
Ineos отобрала несколько потенциальных площадок в США и рассчитывает начать там производство к 2028 году. Такой шаг выглядит закономерным: на американский рынок приходится 70 per cent продаж бренда.
“This is arguably the biggest moment in the history of Ineos Automotive,” said the company’s CEO, Lynn Calder. “Americans have already taken the Grenadier to their hearts, and US policies have created an incredibly attractive, pro-growth business environment. Setting up production there makes so much sense. It will empower us to invest, expand and reach even more customers around the world.”