IndyCar: Шумахер по-прежнему впечатляет своей скоростью на овальных трассах

В этот уик-энд в американском штате Висконсин проходит предпоследний сдвоенный этап сезона IndyCar. Гонки принимают на коротком овале Milwaukee Mile, длина круга которого составляет всего 1,633 км.

Мик Шумахер завершает чемпионат всё более уверенно, особенно на овальных трассах. Это подтвердилось и в сегодняшней квалификации: в субботу он стартует с 13-й позиции, а в воскресенье — с 4-й. Тем самым гонщик повторил свой лучший квалификационный результат. В начале сезона, в дебютной для себя гонке на овале на Phoenix Raceway в Аризоне, он также начинал заезд четвёртым.

Если этап включает две гонки на одной трассе, квалификационный формат отличается от обычного. Гонщикам необходимо проехать два быстрых круга: время первого определяет стартовую позицию в субботней гонке, а результат второго — в воскресной.

Время второго круга редко оказывается лучше результата первого, однако сегодня у Мика Шумахера произошло именно это. При этом, по словам выступающего за Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) гонщика, поведение машины устраивало его не вполне.

«Однозначно, это даёт нам хорошую возможность заработать немало очков, – прокомментировал он после завершения квалификации. – В первой гонке придётся потрудиться, но похоже, что и в ней наша стартовая позиция не такая уж плохая».

В воскресенье Шумахер начнёт гонку с наиболее выгодной позиции среди своих напарников по RLL — Луиса Фостера и Грэма Рэйхола.

Сегодня многие гонщики получили штрафы за замену двигателей. В их числе оказался Алекс Палоу — лидер личного зачёта и практически без пяти минут пятикратный чемпион IndyCar. После применения всех штрафов субботнюю гонку с поула начнёт Пато О’Вард, мексиканский гонщик Arrow McLaren. В воскресенье первые два ряда стартового поля составят Палоу, О’Вард, Джозеф Ньюгарден и Мик Шумахер.