IndyCar: Шумахер заключил контракт с Meyer Shank Racing

Как и ожидалось, в 2027 году Мик Шумахер продолжит выступать в американской серии IndyCar, однако сменит команду. Сегодня Meyer Shank Racing (MSR) подтвердила контракт с сыном семикратного чемпиона мира.

В следующем сезоне Мик будет пилотировать машину №66. Его напарником станет новозеландец Маркус Армстронг.

Мик Шумахер: «Я очень рад, что мне предстоит сотрудничать с Meyer Shank Racing, и меня воодушевляет перспектива присоединиться к столь амбициозной команде.

Я в предвкушении начала нашего сотрудничества, и в MSR смогу многому научиться. Эта команда многого добилась, и, разумеется, победа в гонке Indy 500 стала для неё невероятно важным достижением. Будет здорово приступить к знакомству со всеми сотрудниками MSR и её партнёрами».

В этот уик-энд Мику Шумахеру предстоит провести последнюю гонку за команду Rahal Letterman Lanigan Racing. В составе Meyer Shank Racing он впервые выйдет на старт в первый уик-энд марта следующего года на этапе в Сент-Питерсберге.