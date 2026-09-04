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IndyCar: Шумахер заключил контракт с Meyer Shank Racing

Мик Шумахер продолжит выступать в IndyCar в 2027 году: пилот сменит Rahal Letterman Lanigan Racing на Meyer Shank Racing и получит машину №66.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.09.2026, 21:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Как и ожидалось, в 2027 году Мик Шумахер продолжит выступать в американской серии IndyCar, однако сменит команду. Сегодня Meyer Shank Racing (MSR) подтвердила контракт с сыном семикратного чемпиона мира.

В следующем сезоне Мик будет пилотировать машину №66. Его напарником станет новозеландец Маркус Армстронг.

Мик Шумахер: «Я очень рад, что мне предстоит сотрудничать с Meyer Shank Racing, и меня воодушевляет перспектива присоединиться к столь амбициозной команде.

Я в предвкушении начала нашего сотрудничества, и в MSR смогу многому научиться. Эта команда многого добилась, и, разумеется, победа в гонке Indy 500 стала для неё невероятно важным достижением. Будет здорово приступить к знакомству со всеми сотрудниками MSR и её партнёрами».

В этот уик-энд Мику Шумахеру предстоит провести последнюю гонку за команду Rahal Letterman Lanigan Racing. В составе Meyer Shank Racing он впервые выйдет на старт в первый уик-энд марта следующего года на этапе в Сент-Питерсберге.

Источник

Мик Шумахер (46)

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