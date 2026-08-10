IndyCar: Палоу становится ближе к титулу после шестой победы

Алекс Палоу вновь продемонстрировал свое превосходство в сезоне IndyCar, одержав шестую победу в 13 проведённых этапах. Испанский пилот команды Chip Ganassi Racing стал сильнейшим на дорожной трассе в Портленде, продолжая уверенно лидировать в чемпионате.

В нынешнем сезоне Палоу уже трижды выигрывал на городских трассах, дважды становился первым на дорожных автодромах, а также праздновал успех на овальном треке в Нэшвилле в июле. За пять этапов до завершения первенства он сохраняет внушительное преимущество в 110 очков в личном зачёте. Вероятность того, что кто-то сможет догнать испанца, оценивается как крайне низкая. В то же время борьба за вторую позицию остаётся открытой — за неё продолжают сражаться Кайл Кёрквуд, Дэвид Малукас, Кристиан Лундгард, а также Пато О’Вард, который всё ещё сохраняет шансы на звание вице-чемпиона.

Для Палоу эта победа стала 25-й в его гоночной карьере, начавшейся в североамериканских сериях в 2020 году. Теперь испанский пилот находится на пороге своего пятого чемпионского титула в IndyCar.

Вторую позицию на трассе Portland International Raceway занял шведский гонщик Феликс Розенквист. В этом году он стартовал с поула и уже записал на свой счёт престижную победу в гонке Indy 500. Ожидается, что в следующем сезоне Розенквист перейдёт в коллектив Arrow McLaren, а его место в команде Meyer Schank Racing (MSR) потенциально может занять Мик Шумахер.

Сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер провёл в Портленде уверенную гонку. Он начал заезд с 23-й позиции, но сумел финишировать 16-м и стал лучшим среди дебютантов, что укрепляет его перспективы в переговорах с MSR.

Тройку лидеров на подиуме замкнул Уилл Пауэр — 45-летний австралийский гонщик Andretti Global и двукратный чемпион IndyCar, выступающий в серии с 2008 года.

«Сегодня у меня была не машина, а ракета! – поделился впечатлениями Алекс Палоу после финиша. – В очередной раз все, кто работает с машиной №10, невероятно здорово справились со своей задачей, и я очень рад одержать не то пятую, не то шестую победу в этом сезоне – неважно, сколько их было. В общем, всё складывается прекрасно!»

Следующий этап сезона IndyCar пройдёт уже через неделю на уличной трассе в канадском городе Маркем, провинция Онтарио. Напомним, что именно этот этап с 2026 года пришёл на смену гонке в Торонто.