IndyCar: Палоу пригласил Алонсо принять участие в гонке в Барселоне**

Вчера было официально подтверждено соглашение автодрома в Барселоне с американской компанией Penske Entertainment, промоутером IndyCar. Договор предусматривает проведение гонки на каталонском кольце 18 июля 2027 года.

Алекс Палоу родом из предместий Барселоны — небольшого городка Сант-Антони-де-Виламажор, расположенного всего в часе езды от столицы Каталонии. Поэтому в этих краях пятикратного чемпиона IndyCar считают настоящей знаменитостью, а интерес к предстоящему этапу будет огромным.

Кроме того, с подачи Палоу активно обсуждается возможное приглашение Фернандо Алонсо. У испанца есть опыт выступлений на машинах IndyCar, хотя и предыдущего поколения.

Когда Палоу спросили, кого он хотел бы видеть в качестве приглашённой звезды, гонщик без колебаний и с улыбкой ответил: «Конечно, я бы назвал Фернандо, это 100 процентов. Он выступал в гонке Indy 500 и отлично бы вписался, тем более что в этот июльский уик-энд у него будет возможность к нам присоединиться. Так что я его приглашаю!»

Впрочем, одно дело — слова Палоу, который пользуется известностью и популярностью, и совсем другое — позиция руководства серии. Президент IndyCar Даг Боулз заявил по этому поводу:

«Это интересный вопрос, и сейчас мы его отовсюду слышим: «Вы собираетесь пригласить этого знаменитого гонщика?» В настоящее время мы планируем, что в каждой гонке в следующем году будут участвовать 25 машин – за исключением Indy 500, где на старт допускаются 33 машины.

Но безусловно, мы уже задумываемся и об этом, хотя чтобы решить вопрос (о приглашённой звезде), придётся преодолеть ряд сложностей».

Боулз отметил, что все 25 машин принадлежат постоянным участникам серии. Их пилотируют гонщики 11 команд IndyCar: некоторые коллективы выставляют по две машины, другие — по три, а у McLaren заявлено четыре.

Предположение Палоу о том, что 18 июля Алонсо сможет присоединиться к участникам гонки IndyCar в Барселоне, действительно имеет основания. На этот уик-энд этап Формулы 1 не запланирован: Гран При Австрии пройдёт 11 июля, а гонка в Спа состоится 25-го.