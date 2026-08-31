IndyCar: О’Вард одержал две победы, а Палоу завоевал чемпионский титул

В воскресенье в историческую статистику американской серии IndyCar были внесены сразу несколько важных изменений. Пато О’Вард из Arrow McLaren стал первым гонщиком, которому удалось одержать две победы за один день: мексиканец выиграл обе гонки в штате Висконсин на коротком овале Milwaukee Mile протяжённостью 1,633 км.

Такой результат стал возможен после того, как субботний дождь нарушил первоначальное расписание. Первую гонку сдвоенного уик-энда не смогли завершить вовремя, поэтому её перенесли на воскресенье. В итоге заезд состоялся уже после гонки №2, проведённой несколькими часами ранее, и в ней О’Вард также уверенно финишировал первым.

Пато стал первым гонщиком в новейшей истории IndyCar, одержавшим две победы в течение одного дня. Впрочем, подобное достижение уже отмечалось: 45 лет назад, 28 июня 1981 года, Рик Мирз выиграл две гонки подряд на овальном автодроме в Атланте.

«Я и раньше мечтал о подобном уик-энде, ведь в моей карьере было всего несколько таких сдвоенных этапов, и я хотел одержать две победы, – радостно прокомментировал Пато. – Нам удалось в один день выиграть обе гонки. Однозначно, сбылась моя мечта и мечта моей команды!»

Алекс Палоу не смог подняться на подиум, однако набранных испанским гонщиком Chip Ganassi Racing очков оказалось достаточно, чтобы досрочно завоевать пятый чемпионский титул. Этот успех стал для него также четвёртым подряд.

Фото: F1news.ru

Палоу 29 лет, и он стал самым молодым пятикратным чемпионом в истории IndyCar. Превзойти его достижение по числу титулов удалось только двум гонщикам: американец Эй-Джей Фойт завоевал семь чемпионских титулов, а новозеландец Скотт Диксон – шесть. Диксону уже 46 лет, но он продолжает выступать.

В гонке №2 Палоу долгое время возглавлял пелотон, но в итоге занял пятое место. В гонке №1 он финишировал 10-м. Этого результата хватило, чтобы ещё до финала сезона гарантировать себе чемпионство при любом его исходе. Заключительный этап состоится через неделю на калифорнийской трассе Лагуна-Сека.

«Это невероятно! Я всем должен своей команде, и я так ею горжусь! – заявил Алекс. – Здорово выиграть ещё один чемпионат, и я уже готов к следующему сезону. Сегодняшние гонки сложились неважно, у нас всё время были сложности, но мы сохраняли собранность и продолжали бороться».