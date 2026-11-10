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IndyCar: Мик Шумахер рассказал о полученной травме кисти

Мик Шумахер проведёт второй сезон в IndyCar с травмой кисти: гонщик Meyer Shank Racing отложил операцию и продолжит выступать без хирургического вмешательства.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.11.2026, 14:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Мик Шумахер проведёт второй сезон в IndyCar, выступая за Meyer Shank Racing. При этом, по информации австрийского онлайн-издания Motorsport Magazin, его физическая форма пока далека от идеальной.

В начале марта, на старте своей первой гонки в американской серии — городского этапа в Сент-Питерсберге, — немец столкнулся с машиной Сантино Ферручи и травмировал кисть левой руки. От одной из костей откололся небольшой фрагмент, и на протяжении всего сезона Мик испытывал боль. Возможность операции рассматривалась, но до хирургического вмешательства дело не дошло.

Не планируется оно и в ближайшее время. Об этом немецкий гонщик рассказал во время встречи с журналистами.

«Важнее всего избежать хирургической операции, – подчеркнул Мик. – Именно поэтому мы проводили множество сеансов физиотерапии и старались контролировать ситуацию. Также несколько раз делали МРТ и в итоге пришли к выводу, что лучше провести ещё один сезон без хирургического вмешательства».

Подобные травмы в IndyCar возникают в том числе из-за отсутствия усилителей рулевого управления, которые используются на машинах Формулы 1. Поэтому энергия ударов и вибрации от неровностей трассы через рулевой механизм передаются на руки. Мик признаёт, что в некоторых ситуациях боль всё ещё сохраняется.

«Конечно, ощущения не самые приятные, но ближе к концу сезона состояние кисти постепенно становилось лучше, – добавил он. – Сильнее всего проблема чувствовалась, когда задней части машины не хватало стабильности – в основном из-за того, что при сильной избыточной поворачиваемости приходится постоянно корректировать поведение машины.

При спокойной работе рулём ощущения абсолютно нормальные. Причиной неприятных ощущений обычно были быстрые движения рулём, но боли не были настолько сильными, что я не мог пилотировать. В следующем году посмотрим, останутся они или исчезнут. Если будут осложнения, тогда придётся сделать операцию».

Источник

Мик Шумахер (47)

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