IndyCar: Контракт на проведение гонки в Барселоне пока не подписан

Информация, появившаяся вчера в испанской прессе, о возможном проведении гонки IndyCar в Барселоне, вероятно, оказалась несколько преждевременной. При этом нельзя утверждать, что она не соответствует действительности.

Американское издание Racer сообщает, что промоутеры IndyCar — компания Penske Entertainment — действительно работают над включением выездных этапов в календарь следующего сезона. Однако официальные соглашения пока не заключены.

Помимо возможной гонки на каталонском автодроме, рассматриваются и другие направления. IndyCar проявляет интерес к Австралии, Бразилии и Японии. В то же время Алекс Палоу, пятикратный чемпион американской серии, родился в пригороде Барселоны, поэтому автодром в Монтмело по понятным причинам представляет для руководства серии наибольший интерес. Бразильский этап, например, планируется провести не раньше 2028 года.

В рамках переговоров с Circuit de Barcelona-Catalunya традиционным командам IndyCar уже направили запросы о наличии контейнеров для морской перевозки машин и оборудования. В последний раз их использовали более десяти лет назад, когда выездные этапы серии проходили в Бразилии и Японии. При этом не уточняется, для каких целей и когда эти контейнеры могут понадобиться.

На прошлой неделе делегация Penske Entertainment посетила автодром в Барселоне, где состоялся очередной этап WEC. Однако пока преждевременно говорить о достижении сторонами окончательных договорённостей. Вместе с тем нельзя исключать, что соглашение будет подписано уже в ближайшее время: переговоры продолжаются.

Кроме того, даже достижение принципиальных договорённостей между IndyCar и руководством автодрома в Барселоне ещё не означает окончательного утверждения планов. Их также предстоит согласовать с FIA.

Ожидается, что во время гоночного уик-энда в Остине представители Penske встретятся с руководством федерации. На деловых переговорах планируется обсудить и эти вопросы.