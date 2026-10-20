Главная Новости IndyCar: Контракт на проведение гонки в Барселоне пока не подписан
Новости

IndyCar: Контракт на проведение гонки в Барселоне пока не подписан

IndyCar может провести этап в Барселоне: переговоры с автодромом Монтмело продолжаются, но договорённости пока не подписаны и требуют согласования с FIA.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.10.2026, 10:52·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Информация, появившаяся вчера в испанской прессе, о возможном проведении гонки IndyCar в Барселоне, вероятно, оказалась несколько преждевременной. При этом нельзя утверждать, что она не соответствует действительности.

Американское издание Racer сообщает, что промоутеры IndyCar — компания Penske Entertainment — действительно работают над включением выездных этапов в календарь следующего сезона. Однако официальные соглашения пока не заключены.

Помимо возможной гонки на каталонском автодроме, рассматриваются и другие направления. IndyCar проявляет интерес к Австралии, Бразилии и Японии. В то же время Алекс Палоу, пятикратный чемпион американской серии, родился в пригороде Барселоны, поэтому автодром в Монтмело по понятным причинам представляет для руководства серии наибольший интерес. Бразильский этап, например, планируется провести не раньше 2028 года.

В рамках переговоров с Circuit de Barcelona-Catalunya традиционным командам IndyCar уже направили запросы о наличии контейнеров для морской перевозки машин и оборудования. В последний раз их использовали более десяти лет назад, когда выездные этапы серии проходили в Бразилии и Японии. При этом не уточняется, для каких целей и когда эти контейнеры могут понадобиться.

На прошлой неделе делегация Penske Entertainment посетила автодром в Барселоне, где состоялся очередной этап WEC. Однако пока преждевременно говорить о достижении сторонами окончательных договорённостей. Вместе с тем нельзя исключать, что соглашение будет подписано уже в ближайшее время: переговоры продолжаются.

Кроме того, даже достижение принципиальных договорённостей между IndyCar и руководством автодрома в Барселоне ещё не означает окончательного утверждения планов. Их также предстоит согласовать с FIA.

Ожидается, что во время гоночного уик-энда в Остине представители Penske встретятся с руководством федерации. На деловых переговорах планируется обсудить и эти вопросы.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация