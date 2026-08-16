IndyCar: Эриксон одержал победу в гонке, а Грожан занял второе место

Два бывших гонщика Формулы 1 сегодня оказались на подиуме по итогам гонки IndyCar. В последний раз подобное происходило в 2022 году на трассе Road America: тогда Маркус Эриксон финишировал вторым, а Алекс Росси — третьим.

На новой трассе в канадском городе Маркем шведский гонщик Andretti одержал победу. Второе место занял другой ветеран Формулы 1 — 40-летний Роман Грожан, который в этом сезоне выступает за Dale Coyne Racing.

Канадская трасса стала серьезным испытанием для гонщиков IndyCar, и справиться с ним удалось далеко не всем. Об аварии Мика Шумахера мы уже рассказывали, однако он оказался не единственным, кто не добрался до финиша. На разных этапах гонки борьбу также завершили гораздо более опытные пилоты — всего таких неудачников было семеро.

Грожан и Эриксон, напротив, провели гонку блестяще. Роман на протяжении многих кругов сохранял лидерство, чему, среди прочего, способствовала тактика, выбранная его командой. Маркус также воспользовался правильными решениями: он довольно поздно отправился на последний пит-стоп, получил комплект мягкой резины и один за другим обошел с десяток соперников, включая Алекса Палоу.

Действующий чемпион серии долго преследовал лидировавшего Грожана и постепенно сокращал отставание. Однако после ошибки, из-за которой ему с трудом удалось удержать машину на трассе, он решил не рисковать. Его преимущество в чемпионате настолько велико, что он может позволить себе уступить победу тем, кому она нужнее. В частности, Эриксону, который за несколько кругов до финиша без спешки обошел испанского гонщика Chip Ganassi Racing, а затем опередил и Грожана.

Заключительная стадия канадской гонки по накалу страстей напоминала триллер с непредсказуемым финалом. Расстановка сил окончательно определилась лишь в самом конце.

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