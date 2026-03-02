IndyCar: Первая гонка Шумахера завершилась аварией

Дебют Мика Шумахера в американской серии IndyCar завершился досрочно: его участие в Гран При Сент-Питерсберга прервалось уже на первом круге.

Гонка, проходившая на городской трассе в Сент-Питерсберге, оказалась неудачной для пилота Rahal Letterman Lanigan Racing. В четвёртом повороте после старта произошла авария, причиной которой стала блокировка тормозов одним из соперников. Это спровоцировало цепную реакцию, в результате которой автомобиль №47, за рулём которого находился Мик Шумахер, получил повреждения.

По информации издания Racer, полученные повреждения не были критичными, и машина подлежала восстановлению. Однако команда приняла решение не возвращать Шумахера на трассу и прекратить участие в заезде.

Мик Шумахер поделился своим мнением о случившемся: он отметил, что видел, как Сантино Ферручи заблокировал тормоза, и не знал о наличии ещё одного автомобиля на внутренней траектории, пилот которого также допустил ошибку. Это и стало причиной инцидента, который перечеркнул все планы пилота на финиш и результат. Несмотря на разочарование от досрочного схода, Шумахер отметил, что команда получила ценную информацию в течение уик-энда, что поможет на следующем этапе в Финиксе. Он также подчеркнул важность анализа произошедшего и признал, что старт с задних рядов всегда сопряжён с дополнительными сложностями.

В квалификации Мик Шумахер занял 21-е место среди 25 участников. Уже в эту пятницу пилоты продолжат сезон, начав тренировки на овальном автодроме Phoenix Raceway в Аризоне.

Победу в Гран При Сент-Питерсберга, как и год назад, одержал Алекс Палоу, выступающий за Chip Ganassi Racing и являющийся действующим чемпионом IndyCar.