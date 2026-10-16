IndyCar: Dallara приступила к производству нового шасси IR-28

Компания Dallara, являющаяся монопольным поставщиком шасси для команд IndyCar, начала серийное производство новой модели IR-28. Участники американского чемпионата получат эти машины в 2028 году. Новое шасси заменит DW12, используемое с 2012 года.

По информации Racer, итальянская компания удовлетворена результатами испытаний, в рамках которых опытные образцы IR-28 прошли всесторонние тесты. На данный момент построено шесть шасси, а производство следующих машин продолжается.

Таким образом, основная часть работ над IR-28 завершена. Отдельные компоненты шасси ещё могут быть доработаны, однако уже в ноябре гоночные подразделения Chevrolet и Honda, поставляющие силовые установки командам американской серии, получат первые автомобили.

На минувшей неделе очередные испытания прошли на автодромах в Индианаполисе и Себринге. В целом новое шасси получило одобрительные оценки.

«Я не собираюсь сообщать слишком много информации, но Honda и Chevrolet уже скоро получат такие машины, – подтвердил Майк О’Гара, вице-президент IndyCar по спортивным вопросам. – На трассу они не выйдут до следующей весны, но когда у нас уже есть машина, мы знаем, что мотористы начинают с ней работать, вероятно, проводить стендовые испытания и всё остальное, что с этим связано. Многое может быть сделано даже до того, как гоночная машина впервые проедет по трассе».

В 2027-м мотористы Chevrolet и Honda начнут испытания на реальной трассе новых 2,4-литровых двигателей V6 с двумя турбинами. Пока же в тестах IR-28 используется переходная версия силовой установки, производимая компанией Ilmor Engineering. Ей также поручены разработка и производство двигателей для команд IndyCar, сотрудничающих с Chevrolet.