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Предстоящий концепт Fiat Multiplay выглядит как настоящий Трансформер

Fiat представит на Парижском автосалоне концепт Multiplay — универсальный автомобиль, объединяющий возможности пикапа и комфорт SUV, а также смену конфигурации.
РедакцияР
Редакция
02.10.2026, 14:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Что, если один автомобиль мог бы выполнять функции двух? Именно такое будущее Fiat представляет в концепте Multiplay, который в этом месяце покажут на Парижском автосалоне.

Пока подробностей немного: в распоряжении есть лишь единственное тизерное изображение крупным планом и очень короткий пресс-релиз. В нём упоминаются 600 Multipla пятидесятых годов — шестиместный автомобиль длиной всего 3.5 метра — и минивэн Multipla 1998 года.

“Now, Fiat challenges convention once again with Multiplay, a concept that could create an entirely new category by responding to the way people live today, as the boundaries between family life, leisure, work and adventure become increasingly fluid,” — смело заявляет итальянский бренд.

Концепт “combines the open load space and outdoor versatility of a pick-up with the comfort and flexibility of an SUV”. Подобно игрушке-трансформеру, он способен “from one configuration to the other in just a few movements’ using ‘an ingenious mechanism”.

Основой для Multiplay может стать концепт Multiplina, впервые представленный ранее в 2026 году. По сути, это удлинённая версия Topolino. Автомобиль действительно поступит в производство и будет соответствовать требованиям к квадрициклам категории L7, что обеспечит ему более высокую максимальную скорость по сравнению с Topolino и Ami от входящего в Stellantis бренда Citroen. Эти модели созданы по правилам L6 и способны разгоняться лишь до 28mph.

Впрочем, ожидать серийной версии загадочного парижского концепта также не стоит. При этом Multiplay может оказаться чем-то большим, чем просто мало значимая новинка автосалона: Fiat называет его “a source of inspiration for the future development of products that will complete its affordable family transportation range”.

Вместе с Multiplay состоится первый официальный показ внедорожников Grizzly и Grizzly Fastback.

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