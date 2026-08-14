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В жару мой электромобиль — это одновременно суперкомфортный транспорт и прохладный домашний офис.

Электромобили помогают пережить жару: климат-контроль с предварительным охлаждением и функция V2L позволяют комфортно ехать и работать в салоне.
РедакцияР
Редакция
14.08.2026, 11:51·2 мин
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Фото: autoexpress

Пожалуй, главным поводом для гордости этим летом — не считая идеально рассчитанного визита в Greggs и удачной покупки свежего sausage roll прямо из печи — для меня стал служебный автомобиль Auto Express: MINI Aceman с функцией предварительного охлаждения салона. Преимущества электромобилей не ограничиваются снижением эксплуатационных расходов и уменьшением углеродного следа.

С помощью приложения-компаньона автомобиля я могу заранее настроить работу кондиционера к тому времени, когда планирую отправиться в путь. Другой вариант — нажать кнопку ‘precondition’ за 15 минут до предполагаемой поездки.

Едва ли я когда-нибудь чувствовал себя более довольным, чем в тот момент, когда открывал водительскую дверь и оказывался под струёй прохладного воздуха. В это же время человек, припарковавшийся рядом, был вынужден терпеть жару, пока кондиционер его автомобиля постепенно начинал работать.

На самом деле владельцам дорогих офисов с кондиционерами я завидовал не так уж часто. Во время недавних периодов жары мой электромобиль превращался в такой офис, когда температура в доме начинала соперничать с температурой на линии Central line лондонского метро в разгар лета. Многие электромобили поддерживают функцию vehicle-to-load, благодаря которой от автомобиля можно зарядить ноутбук или даже запитать кофемашину — что особенно важно в рабочий день.

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