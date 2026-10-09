Импорт новых легковых автомобилей в Россию увеличился на 25%

За 9 месяцев 2026 года в Россию импортировали 635,3 тыс. легковых автомобилей — новых и с пробегом. Такие данные эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили на форуме автобизнеса CarX 2026, сославшись на информацию АО «ППК»*.

С января по сентябрь в страну ввезли 301 тыс. новых легковых машин. Это на 25% больше результата за тот же период прошлого года. Импорт автомобилей с пробегом достиг 334,3 тыс. экземпляров (+4%).

При этом в последние два месяца объемы поставок автомобилей в Россию сокращаются, несмотря на общий рост с начала года. Максимальный показатель в 2026-м зафиксировали в июле: тогда суммарно ввезли 94,9 тыс. новых и подержанных легковых машин. В августе объем составил 80,6 тыс. единиц, а в сентябре — 68,4 тыс. штук.

Основным источником поставок новых автомобилей остается Китай. За 9 месяцев на его долю пришлось 70,9% импорта. В ТОП-3 также вошли Киргизия с долей 18% и Беларусь — 3,1%. Среди брендов лидирует Geely, а наиболее импортируемой моделью стала Mazda CX-5.

Подержанные автомобили чаще всего ввозят из Японии. В январе — сентябре ее доля составила 57,5%. Далее в списке стран-лидеров расположились Китай и Южная Корея — 25,2% и 7,6% соответственно. В брендовой структуре первое место занимает Toyota, а среди моделей лидирует Toyota Corolla.

Фото: АВТОСТАТ