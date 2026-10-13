Евросоюз может ограничить импорт китайских гибридов

После введения Евросоюзом пошлин на китайские электромобили автопроизводители, “посчастливилось” которым оказаться под ограничениями, начали активно переориентироваться на выпуск гибридов и их массовые поставки в ЕС.

В ответ страны Евросоюза готовят жесткую квоту. Эта мера призвана защитить местные бренды и сократить торговый дефицит с Китаем.

Новое соглашение пока не утверждено государствами-членами Евросоюза. Документ предусматривает более чем двукратное сокращение импорта китайских гибридных автомобилей в течение следующих четырех лет.

Подробности в цифрах

Некоторые параметры договоренности все еще обсуждаются и официально не подтверждены. При этом CarsCoops со ссылкой на Bloomberg сообщает, что квота на 2027 год составит 350 000 гибридов, а в последующие годы будет ежегодно увеличиваться на 6%.

Для сравнения: по оценкам экспертов, в этом году объем импорта гибридных автомобилей из Поднебесной может составить не менее 800.000 единиц.

Фото: Carsweek.ru

По информации Financial Times, в следующем году квота может составить от 500.000 до 700.000 автомобилей. Без подобных ограничений китайские бренды получили бы возможность быстро занять лидирующие позиции на рынке мягких и подзаряжаемых гибридов в странах Старого Света.

За первые 6 месяцев текущего года китайские производители обеспечили четверть всех продаж подзаряжаемых гибридов в Европе. В 2024 году их доля составляла всего лишь 2%. Кроме того, китайские компании нарастили продажи обычных мягких гибридов: в 2024 году на них пришлось 14% рынка.

Ответных шагов не будет

Сделка была согласована в конце прошлой недели без претензий и ответных мер со стороны Китая. Таким образом, новый виток торговых войн не ожидается.

По оценкам экспертов и аналитиков Евросоюза, соглашение поможет сократить торговый дефицит с Китаем на сумму от 10 до 14 млрд евро.

При этом особое значение ограничения имеют для европейских автопроизводителей, которые серьезно пострадали из-за стремительного роста популярности китайской продукции.

Так, Volkswagen должен до 2030 года сократить более 100 000 рабочих мест. Это необходимо для снижения расходов и восстановления конкурентоспособности.

Китайцы не сильно огорчаются

Китайские бренды нашли способ обойти будущие ограничения. В последние годы некоторые из них открыли собственные производственные площадки в Европе.

Согласно имеющейся информации, квоты будут распространяться только на продукцию, импортируемую из Китая. Автомобили китайских производителей, собранные непосредственно на территории Европы, под ограничения не попадут.

Фото: Carsweek.ru

У BYD уже работает завод в Венгрии. Другие бренды также активно занимаются созданием собственных предприятий и дилерских сетей.

Китайские бренды сталкиваются с трудностями не только в ЕС.

Также вам будет интересно: Китайские грузовики под запретом: какие модели теперь нельзя производить и продавать в России

Фото: carscoops