Илон Маск готовит масштабную презентацию: названа дата премьеры спорткара Tesla нового поколения

Компания Tesla объявила, что 1 октября проведёт мероприятие, посвящённое Roadster следующего поколения. Ожидается, что на нём представят спорткар, выпуск которого уже несколько раз откладывался, сообщает Bloomberg.

Roadster второго поколения впервые показали в ноябре 2017 года. В презентации по итогам второго квартала Tesla отметила, что работы над автомобилем продолжаются.

В апреле Илон Маск упомянул Roadster во время обсуждения финансовых результатов Tesla за первый квартал. По его словам, будущая презентация спорткара может стать одной из самых зрелищных демонстраций в истории. Tesla нередко проводит подобные мероприятия, чтобы привлечь внимание покупателей и инвесторов.

В анонсе октябрьского события использована фраза Go for launch, которую в контексте ракетных стартов можно перевести как «Пуск разрешён». Она отсылает к SpaceX и, как отмечает Bloomberg, может усилить обсуждение возможного слияния двух компаний. Илон Маск давно продвигает Tesla и SpaceX вместе.

Одним из таких примеров стал запуск автомобиля в космос в феврале 2018 года. Вишнёво-красный Tesla Roadster отправили в качестве полезной нагрузки во время первого старта ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.

Ранее Tesla откладывала выпуск Roadster второго поколения, уделяя основное внимание увеличению производства уже выпускавшихся электромобилей. Тогда Илон Маск заявлял, что запуск новых моделей мог бы привести к снижению объёмов производства.

Автор: Андрей Сундуков

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