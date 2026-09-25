Представлена новая модель Nissan с ИИ от Google, Face ID и быстрой зарядкой

Компания Nissan представила для европейского рынка новый Pixo — городской компактный электромобиль с запасом хода до 259 км по циклу WLTP. Модель получила возможность быстрой зарядки постоянным током мощностью 50 кВт, сервисы Google и голосового помощника Gemini. Поставки покупателям планируется начать в начале 2027 года.

Nissan Pixo оснащается литий-железо-фосфатной батареей (LFP) емкостью 27,5 кВт·ч. Для европейских автомобилей Nissan аккумулятор такого типа используется впервые. На станции быстрой зарядки батарея пополняется с 15 до 80% примерно за 28 минут. Кроме того, предусмотрена зарядка переменным током мощностью 11 кВт.

Электромотор развивает 60 кВт (82 л.с.). Для езды в плотном городском потоке предусмотрена система One Pedal. Она позволяет ускорять автомобиль, замедляться и полностью останавливаться с помощью одной педали акселератора. Диаметр разворота составляет 9,9 м, а дорожный просвет — 140 мм.

Длина Nissan Pixo равна 3796 мм, ширина без учета зеркал — 1790 мм, высота — 1512 мм. Колесная база достигает 2492 мм. В четырехместном салоне могут разместиться четыре взрослых человека. Задние сиденья перемещаются независимо друг от друга, что позволяет менять соотношение пространства для пассажиров и багажа.

При поднятых задних креслах объем багажника составляет 356 л, из которых 50 л приходится на отсек для зарядного кабеля. После складывания заднего ряда доступное пространство увеличивается до 1221 л. Для хранения мелких вещей в салоне предусмотрены многочисленные отделения общим объемом 18 л.

Дизайн автомобиля построен на почти кубических пропорциях, а в светотехнике использованы «пиксельные» элементы. В оформлении также присутствуют детали с числом «23». Как объясняет Nissan, цифры 2 и 3 отсылают к японскому звучанию названия марки — «Ni-San».

Фото: Автоновости Дня

Оснащение салона включает цифровую приборную панель с 7-дюймовым экраном и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Встроенные сервисы Google обеспечивают навигацию и доступ к онлайн-функциям. Голосовой помощник Gemini поддерживает взаимодействие на 16 языках и диалектах. Система Face ID распознает водителя и автоматически загружает его персональные настройки.

В число электронных ассистентов вошли адаптивный круиз-контроль с функциями остановки и последующего возобновления движения, предупреждение о выходе из полосы и система автоматической парковки Hands-Free Parking. Быстрая зарядка и перечисленные функции заявлены для всех комплектаций.

Хэтчбек Pixo разработан Nissan специально для Европы. Производство автомобиля организует Renault на заводе в Ново-Место в Словении. Сведения о ценах, комплектациях для разных рынков и начале приема предзаказов компания намерена раскрыть в декабре.

Название Pixo уже использовалось в модельном ряду Nissan. В 2009 году марка вывела на европейский рынок городской автомобиль с таким именем, представив его как доступную и экологичную модель с низким расходом топлива.

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