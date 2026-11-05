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Я бы никогда не купил автомобиль, не проверив его двигатель, — и вам не стоит.

Почему двигатель важен при покупке автомобиля: его характеристики напрямую влияют на динамику, расход топлива и стоимость владения, особенно без гибрида.
РедакцияР
Редакция
05.11.2026, 15:52·2 мин
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Фото: autoexpress

Вы заходите в автосалон и видите в шоуруме автомобиль, который до этого рассматривали в интернете: кузов блестит, а в воздухе ощущается запах новой машины. Вы хотите её купить и отправляетесь на тест-драйв. Автомобиль производит отличное впечатление, а после возвращения в салон продавцы называют цену на модель с такими же характеристиками, как у протестированной машины. Предложение кажется выгодным.

Однако прежде чем подписывать документы, внимательно изучите спецификацию автомобиля. На этом этапе важно точно выяснить, какой двигатель установлен в предлагаемой машине, поскольку от этого может существенно зависеть стоимость владения.

Для большинства покупателей это важная часть процесса приобретения автомобиля. Но есть и те, кого технические особенности двигателя практически не интересуют.

Это легко объяснить. Большинство современных моторов выглядят примерно одинаково с точки зрения размера и технической компоновки. Турбонаддув стал главным показателем производительности, а параметры, по которым раньше определяли, будет автомобиль быстрым или медленным, теперь во многом утратили значение.

Тем не менее сегодня разные двигатели приводят к совершенно разным эксплуатационным расходам. Особенно это актуально при выборе автомобиля с чистым ДВС, не оснащённого гибридной системой, способной снижать расход топлива.

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