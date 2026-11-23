iCaur раскрыла планы по выходу на рынок Великобритании. Дочерняя компания Chery, выпускающая пользующийся высоким спросом Jaecoo 7, начнёт работу в стране в “early 2027”, открыв сеть из 40 дилерских центров. Первой моделью марки станет iCaur V27 — пятиместный SUV с брутальным дизайном, заметно напоминающим Land Rover’s Defender, и гибридной силовой установкой с увеличителем запаса хода.

В то время как конкурирующий китайский бренд BYD оказался втянут в судебный спор с Land Rover из-за сходства своего SUV Ti7 с Defender, нет никаких признаков того, что iCaur столкнётся с аналогичными претензиями. Более того, Chery и Jaguar Land Rover создали совместное предприятие для производства Freelander 8, а китайская марка заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с JLR.

Хотя для Великобритании это новое имя, в Китае iCaur работает с 2023 года. На внутреннем рынке бренд известен как ‘iCar’, однако за рубежом ему пришлось изменить написание названия из-за споров о товарном знаке с Apple. iCaur V27 будет доступен во всех новых дилерских центрах по стране, а поставку запчастей обеспечат восемь ‘super hubs’ в East Kilbride, Darlington, Huddersfield, Derby, Basingstoke, Exeter, Swansea и Basildon.