iCaur V25 — новый недорогой «маленький Land Rover» из Китая

Помимо продаж автомобилей в Великобритании под собственной маркой, а также брендами Jaecoo, Omoda и Lepas, Chery готовит выход на британский рынок ещё одной марки — iCaur. Уже известно, что в Великобритании появится V27. Вслед за ним на рынок может выйти и V25 — последняя модель iCaur, представленная полностью.

Впервые автомобиль показали в начале года. Он займёт место между пятиметровым V27 и сопоставимым по размерам с Jeep Avenger V23: длина V25 составляет около 4.6 метра. В облике модели заметны черты Jeep Wrangler, а также элементы дизайна Land Rover Defender и некоторых других автомобилей.

Влияние Defender прослеживается и в интерьере. Салон V25 получил массивное оформление, напоминающее актуальную версию легендарного Land Rover. В отличие от большинства китайских автомобилей, которые тестирует Auto Express, внутри предусмотрено немало физических кнопок. Среди них — переключатели в ретростиле, а также отдельные регуляторы температуры и скорости вентилятора.

Слева от них расположен крупный переключатель с обозначением «drive mode» и изображением V25 на пересечённой местности. Это может указывать на наличие у автомобиля хотя бы базовых возможностей для движения вне асфальта, хотя рассчитывать на преодоление особенно сложного бездорожья не стоит.

Технические характеристики V25 пока остаются в значительной степени неизвестными, поэтому многие сведения приходится предполагать. По данным китайских СМИ, автомобиль оснащён двигателем объёмом 1.5-litre, который в основном работает как генератор и поддерживает заряд батареи ёмкостью 34kWh. Такая же схема используется на более крупном V27, где два электромотора развивают 449bhp.

V27 станет первым автомобилем марки, который появится в Великобритании. В Китае она известна как ‘iCar’, однако на других рынках используется название iCaur, чтобы избежать юридических споров с Apple. Продажи V27 в Великобритании начнутся в начале 2027 года. При этом выход V25 на британский рынок пока не подтверждён.

“UK plans for the model have yet to be confirmed,” — заявляет iCaur. При этом компания обещает раскрыть дополнительные сведения о модельном ряде для Великобритании “in the months ahead”.

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