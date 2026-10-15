iCaur подтвердила: ‘Temu Defender’ выйдет на рынок Великобритании как более брутальный брат Jaecoo 7

Не спешите радоваться: Apple не выпускает автомобиль. Однако iCaur — новый китайский бренд внедорожников, который, как подтверждено, выйдет на рынок Великобритании в начале 2027 года.

iCaur входит в международную структуру Chery International и становится ещё одним родственным брендом Jaecoo, Omoda, Lepas и, разумеется, Chery. Первой моделью марки, которая появится в Британии, станет флагманский iCaur V27 — брутальный SUV, близкий по размерам и внешности к Land Rover Defender.

За внушительным кузовом iCaur V27 скрывается подзаряжаемый гибрид с увеличителем запаса хода. Точные характеристики версии для Великобритании пока не раскрыты, однако известно, что международные модификации оснащаются бензиновым двигателем объёмом 1.5-litre мощностью 154bhp. Он работает в качестве генератора и заряжает тяговую батарею LFP ёмкостью 20 или 34kWh. Энергия от аккумулятора поступает на один или два электромотора, обеспечивая задний или полный привод и отдачу 248bhp или 449bhp соответственно.

По заявленным данным, версии с одним электромотором и батареей 20kWh способны проехать до 59 miles исключительно на электротяге. У двухмоторных модификаций с аккумулятором 34kWh этот показатель увеличивается до 93 miles. Общий запас хода обеих версий превышает 600 miles, а зарядить батарею с 20-80 per cent можно всего за half an hour благодаря быстрой зарядке постоянным током.

Несмотря на внешность, напоминающую «Temu Defender», iCaur V27 не использует рамную конструкцию. Вместо этого автомобиль построен на несущем кузове, как большинство легковых машин, что должно сделать его более подходящим для движения по асфальту. При этом в iCaur заявили, что V27 “designed to deliver electrified efficiency alongside off-road capability”.

В салоне установлена вертикальная передняя панель, характерная для настоящих внедорожников, а кресла и другие элементы отделаны экокожей. Большой центральный сенсорный экран дополнен цифровой приборной панелью. Под дисплеем расположился ряд физических переключателей и регуляторов с металлическим эффектом.

Полные цены и комплектации объявят перед началом продаж автомобиля в следующем году. Ожидается, что этот брутальный 4x4 будет стоить дороже Jaecoo 7, но при этом сохранит столь же привлекательное соотношение цены и оснащения. По словам производителя, V27 также будет доработан в R&D centre Chery в Millbrook, Bedfordshire, чтобы лучше соответствовать запросам британских покупателей и местным дорогам.

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