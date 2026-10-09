Li Auto выпустит i6 2026 модельного года 28 октября, но с другим аккумулятором

Как сообщает портал Carnewschina, к дилерам автомобиль поступит уже 11 октября. Мировая премьера модели состоится 12 октября на Парижском автосалоне.

Генеральный директор Li Auto отметил, что Li i6 2026 года получит шесть обновлений. Среди них — матричные фары, аналогичные установленным на Li Mega. Они обеспечивают повышенную яркость, ширину и дальность освещения во время ночных поездок.

Автомобиль также оснастят новым передним багажником с электроприводом. Для него предусмотрены открытие по стуку и голосовое управление.

В первом ряду появятся два сиденья с эффектом невесомости, которые можно раскладывать на 150 градусов. Перед ними разместят панорамный 29-дюймовый дисплей с разрешением 6K. Для пассажиров сзади предусмотрена мультимедийная система с 21-дюймовым экраном, поддерживающим разрешение 4K.

Техническая часть модели включает аккумулятор емкостью 96 кВт·ч с поддержкой быстрой зарядки. Запас хода достигает 780 километров на одном заряде. Цифровая система построена на сочетании чипа Qualcomm 8797 и чипа Li Auto «Mach M100».

Фото: Carsweek.ru

Внешность нового Li i6 2026 года также изменится. Передний бампер выполнен в стилистике L9 и i9. Кроме того, автомобиль получит полускрытые дверные ручки и колеса размером 20 или 21 дюйм.

Габариты модели составляют 4,95 м в длину, 1,935 м в ширину и 1,655 м в высоту. Колесная база равна ровно 3 метра. Изменения затронули и интерьер: салон получил другую стилистику и обновленную подсветку.

В новом i6 отказались от распространенных аккумуляторов CATL в пользу собственной батареи Li Auto. Остальные компоненты системы питания компания также разрабатывает на собственных предприятиях.

Элементы быстрой зарядки 5C выпускают Sunwoda и CALB по чертежам Li Auto. Финальная сборка аккумуляторной батареи осуществляется на производственных мощностях самой компании.

Новинка будет доступна в одномоторной и двухмоторной версиях. Автомобиль с одним двигателем развивает максимальную мощность 335 л.с. Двухмоторная система включает передний электродвигатель мощностью 201 л.с. и задний на 335 л.с.

Li i6 остается самой продаваемой моделью Li Auto. В сентябре было приобретено 31 817 автомобилей, что на 6,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года и на 15,6% ниже результата августа.

При этом именно i6 обеспечила половину месячных продаж компании. Версия модели 2026 года стала первой в истории Li Auto, в которой не используются батареи CATL.

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Фото: cnewpost