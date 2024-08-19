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Пятерка самых запомнившихся скандалов в автомобильной индустрии

Содержание: Подушки-убийцы Дизельгейт Опасен на любой скорости (но не совсем) Кто виноват: шина или автомобиль Педальный скандал Toyota Подушки-убийцы История компании Takata длилась более 80 лет, но к началу 2000-х она
РедакцияР
Редакция
19.08.2024, 10:31·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Содержание:

Подушки-убийцы

История компании Takata длилась более 80 лет, но к началу 2000-х она столкнулась с кризисом доверия из-за проблем с подушками безопасности. Подушки Takata срабатывали с чрезмерной силой, что приводило к травмам и даже гибели пассажиров. Скандал разгорелся в 2000-х, вылившись в банкротство компании в 2017 году после многочисленных исков и штрафов на десятки миллиардов долларов.

Дизельгейт

18 сентября 2015 года стал поворотным моментом для Volkswagen. Тогда стало известно, что дизельные автомобили концерна использовали программное обеспечение для искажения данных о вредных выбросах. Скандал «дизельгейт» привел к отставке руководителей, обвалу акций и огромным финансовым потерям на десятки миллиардов долларов.

Опасен на любой скорости (но не совсем)

В 60-х Chevrolet выпустил модель Corvair, которую обвинили в плохой управляемости. Критика привела к падению репутации GM, хотя улучшения в 1964 году устранили часть проблем. Скандал стал серьезным испытанием для компании.

Кто виноват: шина или автомобиль

В 2000 году скандал вспыхнул между Ford и производителем шин Firestone. Выяснилось, что шины Firestone Wilderness AT приводили к частым авариям Ford Explorer, унесшим жизни десятков людей. Компании потеряли миллиарды долларов и прекратили долгую дружбу.

Педальный скандал Toyota

В начале 2000-х владельцы Toyota столкнулись с проблемой самопроизвольного разгона. Компания провела отзывные кампании, выплатила компенсации, но скандал нанес урон репутации бренда.

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