Очередной отзыв: Chery отзывает почти 9000 автомобилей, и проблема может затронуть весь мир

Chery объявила отзыв кроссоверов Omoda 5, также известных как C5 и O5, из-за риска отсоединения задней оси. Это уже второй подобный случай: после первого инцидента на сервисную кампанию отправили 600 автомобилей. В Малайзии регистрация новых машин этой модели пока приостановлена.

Как сообщает Carnewschina, 8 октября у Chery Omoda 5 во время движения полностью оторвался задний мост. Инцидент произошел в Джохор-Бару, Малайзия. Аналогичная ситуация была зафиксирована еще в 2024 году, после чего Chery провела отзывную кампанию. На этот раз компания объявила о возврате проблемных автомобилей лишь через несколько дней — 11 октября.

В Chery уточнили, что речь идет об Omoda 5 2023 модельного года. Пострадавших в результате инцидента нет. Автопроизводитель из Уху незамедлительно начал расследование совместно с Департаментом дорожного транспорта Малайзии.

Проверка показала, что причиной стала недостаточная прочность сварных швов на задних рычагах подвески. Как заявили представители компании, дефект может привести к разрыву «в экстремальных условиях». В Chery также сообщили, что автомобили с такой конструкцией уже сняты с производства.

Фото: Carsweek.ru

Новая отзывная кампания затронула 8878 экземпляров Omoda 5. Владельцам предложат проверить компоненты и при необходимости бесплатно заменить их. Кроме того, Chery намерена провести аналогичные мероприятия на рынках других стран, куда поставлялись автомобили 2023 года.

Департамент дорожного транспорта Малайзии приостановил действие разрешения на эксплуатацию Omoda 5. До окончания проверок это ограничивает регистрацию новых автомобилей.

Под отзыв попали Omoda 5 в версиях C и H. При этом компания не уточнила годы выпуска машин. В Малайзии производство автомобилей, которые сейчас отправляют на проверку, прекратили еще в 2025 году.

Стоимость Omoda 5 на местном рынке составляла 108 400–118 400 ринггитов (2,23–2,43 миллиона рублей). Это компактный внедорожник с габаритами 4,4/1,83/1,588 м. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 154 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. Двигатель передает тягу на передние колеса через вариатор.

Chery Malaysia также предлагала для модели гарантию сроком 10 лет или на 1 000 000 км пробега.

Проблемы с критическими последствиями возникают не только у автомобилей Chery. Недавно сообщалось о Maextro V800, конструктивная особенность которого может представлять опасность для водителей и пассажиров.

Фото: rbk