Однажды я купил Mercedes S-Class — и это оказалось огромной ошибкой.

Однажды я допустил ошибку, купив Mercedes S-Class и начав на нём ездить. Автомобиль оставил странно неоднозначное впечатление: скорее напоминал баржу, чем машину. Впрочем, я не единственный покупатель, который разочаровался в роскошных седанах. В последнее время они продаются настолько плохо, что их регистрационные показатели рискуют стать статистически незначимыми.

За последнее десятилетие продажи таких автомобилей в Великобритании сократились более чем вдвое. В 2025 году BMW i7 покупали менее трёх человек в день, хотя эта модель с большим отрывом лидировала в своём сегменте. Её главный конкурент, S-Class, не мог найти даже двух покупателей в сутки. В лучшем случае каждый роскошный седан продавался по несколько сотен экземпляров в год — даже если речь шла о ‘most popular’ моделях в их элитном, по крайней мере формально, сегменте.

Таким образом, из более чем двух миллионов новых автомобилей, проданных в Великобритании в прошлом году, 99.8 per cent не были роскошными седанами. На этом фоне в середине 2020-х годов приходится всерьёз ставить под сомнение экономическую целесообразность разработки, производства и попыток продавать дорогие автомобили, занимающие крайне небольшую нишу. Факты ясно показывают: таких машин хотят очень немногие покупатели. Можно предположить, что по мере изменения времени, тенденций и вкусов люди больше не хотят, чтобы их видели за рулём подобных автомобилей.