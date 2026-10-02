Hyundai Tucson 2027 года получил угловатный дизайн и новые гибридные силовые установки

Корейские производители не склонны подходить к новым проектам формально. Каждое их нововведение выглядит масштабно и серьезно. Полностью новый Tucson не стал исключением.

Модель нового поколения, которую представили в августе, теперь официально дебютировала в Нью-Йорке. Автомобиль заметно отличается от предшественника: он создан в рамках новой дизайнерской концепции марки Art of Steel (Искусство стали), ранее использованной для новой Elantra.

Фото: Carsweek.ru

Внешность кроссовера получилась максимально радикальной и угловатой. Интерьер выполнен в том же стиле, чтобы соответствовать общей концепции автомобиля. В зависимости от рынка для Tucson предусмотрены три типа силовых установок.

Двигатели

В наиболее доступных версиях кроссовера будут использоваться знакомые 1,6-литровые турбомоторы и двухлитровые атмосферные двигатели. Их мощность составит от 148 до 190 лошадиных сил, а крутящий момент — от 191 до 264 Нм.

Покупатели смогут выбрать шестиступенчатую механическую коробку передач, семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, а также классические шести и восьмиступенчатые автоматы.

Наибольший интерес представляет версия с мягким гибридом, а также подзаряжаемый гибрид. В обоих случаях основу силовой установки составит 1,6-литровый турбомотор, дополненный электродвигателем.

В обычном Tucson Hybrid установят небольшую батарею емкостью всего 1,49 кВт⋅ч. В сочетании с шестиступенчатым автоматом такая конфигурация позволит автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч примерно за 8,5 секунд.

Мощность гибридной версии составит от 233 до 242 лошадиных сил в зависимости от страны, а крутящий момент достигнет 380 Нм.

Подзаряжаемый гибрид (PHEV) будет развивать 288 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Такая версия получит исключительно шестиступенчатый автомат. В сочетании с полным приводом это позволит разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Батарея емкостью 17,1 кВт⋅ч обеспечит запас хода на электротяге до 80 км.

Экстерьер и версии

Hyundai называет новый Tucson самым смелым SUV в своей линейке, и у этого утверждения есть основания. Нынешняя модель, завершающая жизненный цикл, уже отличается необычной внешностью, однако новый автомобиль сделал дизайн еще более радикальным. По восприятию он скорее напоминает концепт-кар, чем серийную модель.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль будет выпускаться в двух вариантах. Короткая версия предназначена исключительно для европейского рынка, а удлиненную смогут приобрести покупатели из США, Кореи и Австралии. По сравнению с уходящим Tucson она на 60 мм длиннее, на 40 мм шире и на 20 мм выше.

Колесная база увеличилась на 30 мм и теперь составляет 2785 мм. В передней части установлена уже знакомая по другим моделям бренда светодиодная полоса. Ее дополняют вертикальные ДХО, массивный бампер с черными решетками и затемненные блоки фар.

Квадратные расширители арок и крылья подчеркивают необычный облик автомобиля. Именно такой спорной внешности, способной вызывать сильные эмоции и привлекать внимание, и добивались дизайнеры Hyundai. Машину будут обсуждать.

Задняя часть кузова выполнена не менее выразительно. Здесь появились монобровь светодиодного фонаря, вертикальная оптика и черные декоративные элементы, перекликающиеся с оформлением передней части. Бампер также выглядит массивно и брутально.

Интерьер

Салон переработали в соответствии с внешностью автомобиля и общей концепцией модели. Центральное место в нем занимает новая мультимедийная система Playus Connect. Перед водителем установлен компактный 9,9-дюймовый экран приборной панели, а мультимедийная система в зависимости от комплектации может получить дисплей диагональю 12,9 или 17 дюймов.

Фото: Carsweek.ru

Технологичный характер интерьера подчеркивают новая передняя панель и двухуровневый центральный тоннель. На верхнем уровне предусмотрена беспроводная зарядка, а на нижнем можно разместить два стаканчика и подключить к зарядке телефон пассажира. Также в салоне установлены контурная подсветка и селектор КПП.

Внедорожные и спортивные версии

Компания официально представила две внедорожные модификации — Tucson XRT и Tucson XRT Pro. Последняя будет доступна исключительно в Северной Америке.

Фото: Carsweek.ru

Как утверждает carscoops, главным отличием этих версий станет еще более агрессивный дизайн. Tucson XRT Pro дополнительно получит вседорожные шины, передние буксировочные крюки и увеличенные углы съезда и выезда. Внешность автомобиля недвусмысленно указывает на его предназначение.

Hyundai также упомянула о спортивной версии Tucson. Ее дебют должен состояться на Парижском автосалоне на следующей неделе.

Точную модификацию компания не назвала, однако, вероятнее всего, речь идет об N Line.

Первыми новый автомобиль получат покупатели из Южной Кореи — поставки начнутся уже в конце этого года. На остальные рынки модель выйдет примерно во втором квартале следующего, 2027 года.

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Фото: carscoops