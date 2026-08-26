Hyundai N готовит заднеприводный спорткар и множество других новинок

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Hyundai разрабатывает новый высокопроизводительный флагман с задним приводом для спортивного суббренда N. Этот проект выведет корейскую компанию на новую территорию и приблизит ее к новым конкурентам. О планах было объявлено во время презентации для инвесторов, посвященной масштабному расширению бренда N. В результате модельный ряд пополнят seven новых автомобилей на базе four технических компоновок, а целевой показатель продаж составит 100,000 автомобилей в год.

Высокопроизводительная серия N будет представлена на всех мировых рынках с разной степенью локализации с учетом предпочтений покупателей. Очевидно, что это направление играет важную роль в глобальных планах роста Hyundai, и в конечном счете новые разработки будут выгодны покупателям.

Корейский бренд также обнаружил пробел в линейке моделей N. Его планируют заполнить новой группой автомобилей, которые предложат «everyday high performance» и займут промежуточное положение между полноценными моделями N и автомобилями N-Line.

Новый флагман с передним расположением двигателя и задним приводом

Наиболее неожиданным стало объявление о разработке спортивной модели с передним расположением двигателя и задним приводом. Ее конкретный тип кузова пока не подтвержден, однако, вероятнее всего, речь идет о четырехдверном седане или фастбэке. Hyundai уже рассматривала возможность создания двухдверного купе, представив эффектный концепт N Vision 74. Однако по разным причинам проект негласно отложили, в том числе из-за неопределенности относительно спроса на подобные двухдверные автомобили.