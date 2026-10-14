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Hyundai Motor инвестирует $1,5 млрд в производство в Индии до 2032 года

Hyundai Motor Group вложит 15,5 млрд долларов в производство и разработки в Индии до 2032 года, чтобы сделать страну ключевым экспортным центром.
РедакцияР
Редакция
14.10.2026, 10:02·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Hyundai Motor Group намерена вложить 15,5 млрд долларов в производства в Индии до 2032 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Инвестиции направят на наращивание выпуска автомобилей брендов Hyundai и Kia, исследования и разработки, развитие инфраструктуры, местной цепочки поставок и технологий. Кроме того, компания рассчитывает превратить Индию в один из ведущих мировых центров экспорта автомобилей.

Индия стала для автопроизводителя ключевым рынком. В прошлом году на страну пришлось около 15% совокупных продаж Hyundai Motor Group, что сделало ее третьим по значимости регионом для компании. В дальнейшем Hyundai Motor Group планирует поднять Индию на второе место после Северной Америки.

Сейчас Hyundai Motor располагает в Индии тремя автозаводами, чья общая производственная мощность превышает 1,4 млн автомобилей в год. В компании отметили, что новые вложения позволят существенно увеличить объемы производства.

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