Hyundai Ioniq 4 и 7? В разработке находятся новые электрические кроссоверы, пока не получившие названий

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Hyundai подтвердила разработку двух новых кроссоверов, которые пополнят электрическую линейку Ioniq. Первая модель окажется крупнее и ориентированнее на семейных покупателей, чем Ioniq 5, а вторая займёт место между Kona EV — её следующее поколение, вероятно, не будет доступно в Великобритании — и хэтчбеком Ioniq 3 супермини-класса.

Технические характеристики новинок пока практически не раскрываются. Информация о них появилась в рамках более масштабной стратегии компании. Её публикация стала особенно актуальной на фоне успехов родственного бренда Kia, который быстрее расширяет электрифицированную линейку и уже демонстрирует результаты на графиках продаж.

Сроки выхода обеих моделей пока не подтверждены. При этом они войдут в число новых автомобилей, выпуск которых запланирован на ближайшие 12-18 months.

Семейный электрический кроссовер Hyundai расположится между 5 и 9

Новый семейный кроссовер разместится в линейке между Ioniq 5 и Ioniq 9. Автомобиль получит два ряда сидений или опциональный третий ряд. По стоимости и габаритам модель окажется ближе к Ioniq 5, однако более угловатый кузов позволит сделать салон универсальнее.

Официальное название новинки пока не сообщается. По предварительной оценке, наиболее подходящим вариантом для неё выглядит Ioniq 7.