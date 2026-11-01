Хюлкенберг о непопадании в финал: «Жаль, что я не прошёл в финал»

В Audi положительно оценили результаты квалификации. Несмотря на проблемы во время тренировок, оба гонщика команды вышли во второй сегмент.

Нико Хюлькенберг (11-й): «В целом, удачная квалификация. Мы стабильно прогрессировали по ходу сессии, я чисто проехал свои попытки и не думаю, что можно было добиться от машины большего.

Немного жаль, что я не прошёл в финал – не хватило трёх сотых, но такова плотность борьбы в средней группе. 11-е место – неплохая позиция для старта, к тому же у меня есть свежий комплект шин Soft, который в гонке может пригодиться.

Гонка в Мехико всегда получается непростой, особенно с точки зрения охлаждении силовой установки. Мы рассмотрим возможные варианты стратегии и посмотрим, что получится в гонке».

Габриэль Бортолето (14-й): «Жаль, что не удалось принять участие в третьей тренировке, но механики проделали большую работу, подготовив машину к квалификации. По крайней мере, я смог проехать ещё несколько кругов перед завтрашней гонкой, что уже позитивно, учитывая всё, что произошло в этот уик-энд.

В первой сессии я чувствовал себя очень комфортно и даже думал, что есть шанс пройти в финал, но изменилось состояние трассы, ушёл баланс – и стало гораздо сложнее.

Трудно сказать, как для нас сложится завтрашний день, но я постараюсь избежать ошибок и использовать любую возможность отыграться».