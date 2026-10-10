Хюлкенберг заявил: «В квалификации я полностью выложился»

В квалификации Гран-при Сингапура оба гонщика Audi пробились во вторую сессию, однако завершить борьбу в финале не смогли.

Нико Хюлкенберг (11-й): «В целом, суббота прошла удачно. Было приятно заработать пару очков в спринте, да и квалификация сложилась неплохо. Мы попробовали несколько вариантов настроек, я полностью выложился во второй части квалификации, но машине немного не хватило скорости, чтобы пройти в финал.

Десятое место на старте [из-за штрафа Джорджа Расселла] – неплохая позиция на этой трассе. Вечером мы проанализируем всё до мелочей, чтобы завтра побороться за очки».

Габриэль Бортолето (15-й): «Для меня суббота получилась непростой. В спринте гонщики собрались в последнем секторе на рестарте, и мою машину ударили сзади. Повреждения были незначительными, но, к сожалению, привели к сходу с дистанции. Очень жаль, что это произошло – в столь хаотичной гонке был хороший шанс заработать очки.

Квалификация тоже не удалась. На последнем круге я ошибку и вылетел в 14-м повороте. По ходу квалификации сцепления не хватало, я не мог проехать круг чисто. До этого момента всё выглядело неплохо, но при столь плотных результатах любая ошибка дорого стоит.

При старте с 14-й позиции сложно рассчитывать на очки, ведь на этой трассе возможности для обгона ограничены, но я сделаю всё, что в моих силах».