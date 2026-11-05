Хюлкенберг: в Сан-Паулу ощущается особая энергетика

Нико Хюлкенберг с воодушевлением ожидает Гран При Сан-Паулу, который пройдёт на одной из трасс, особенно ему знакомых и любимых.

Нико Хюлкенберг: «Уик-энд в Мексике получился сложным, но для команды закончился неплохо – Габриэль заработал очки. Учитывая все трудности, с которыми он сталкивался по ходу уик-энда, результат не так уж и плох.

Но сейчас мы полностью сосредоточены на этом этапе и хотим максимально использовать свои шансы, которые, надеюсь, здесь появятся. Мне всегда нравилось приезжать в Сан-Паулу, это по-настоящему культовая трасса, место с особой энергетикой, где стоит побывать.

Болельщики здесь действительно уникальные. Я помню, как в 2024-м в субботу разразилась гроза, квалификацию не удалось провести, и её перенесли на утро воскресенья. И когда мы въехали на трассу в 6:30 утра, это было просто невероятно – стояла очередь из тысяч и тысяч зрителей. Это говорило о том, с какой любовью и страстью они относятся к гонкам. Очень здорово здесь это чувствовать.

Трасса довольно короткая, но сложная, с обилием затяжных поворотов, в которых сразу видно проблемы с балансом. Я всегда хорошо здесь выступал, надеюсь показать хороший результат и в этот уик-энд».