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Хюлкенберг: в Сан-Паулу ощущается особая энергетика

Нико Хюлкенберг ждёт Гран При Сан-Паулу с оптимизмом: пилот рассказал о культовой трассе, уникальных болельщиках и надежде на сильный результат.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2026, 22:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Нико Хюлкенберг с воодушевлением ожидает Гран При Сан-Паулу, который пройдёт на одной из трасс, особенно ему знакомых и любимых.

Нико Хюлкенберг: «Уик-энд в Мексике получился сложным, но для команды закончился неплохо – Габриэль заработал очки. Учитывая все трудности, с которыми он сталкивался по ходу уик-энда, результат не так уж и плох.

Но сейчас мы полностью сосредоточены на этом этапе и хотим максимально использовать свои шансы, которые, надеюсь, здесь появятся. Мне всегда нравилось приезжать в Сан-Паулу, это по-настоящему культовая трасса, место с особой энергетикой, где стоит побывать.

Болельщики здесь действительно уникальные. Я помню, как в 2024-м в субботу разразилась гроза, квалификацию не удалось провести, и её перенесли на утро воскресенья. И когда мы въехали на трассу в 6:30 утра, это было просто невероятно – стояла очередь из тысяч и тысяч зрителей. Это говорило о том, с какой любовью и страстью они относятся к гонкам. Очень здорово здесь это чувствовать.

Трасса довольно короткая, но сложная, с обилием затяжных поворотов, в которых сразу видно проблемы с балансом. Я всегда хорошо здесь выступал, надеюсь показать хороший результат и в этот уик-энд».

Источник

Нико Хюлкенберг (246)Audi (390)

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