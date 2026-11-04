Хюлкенберг показал шлем к Гран-при Сан-Паулу

Гонщик Audi F1 Нико Хюлькенберг выйдет на старт в Сан-Паулу в новом шлеме, дизайн которого выполнен в цветах бразильского флага.

Основным цветом оформления стал ярко-зелёный. На этом фоне по разным сторонам шлема необычным образом размещены согласные буквы фамилии немецкого гонщика, окрашенные в ярко-синий цвет, а также жёлтые цифры его номера в Формуле 1 — 27.

Именно эти элементы заметны прежде всего. Однако при внимательном рассмотрении можно увидеть и звёзды — ещё одну деталь, напоминающую о флаге Бразилии.

Фото: F1news.ru

Для создания особой атмосферы бразильского уик-энда организовали фотосессию. Часть снимков сделали среди буйной тропической растительности, из-за чего порой возникает ощущение, будто перед камерой не шлем, а неизвестное существо, обитающее в местных джунглях.

Комментируя серию фотографий, Нико сказал: «Особое место, особые люди, особая аура!»