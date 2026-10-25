Хюлкенберг избежал наказания, а Хаджар и Бортолето получили предупреждения

После третьей тренировки стюарды Гран При США рассмотрели несколько нарушений, допущенных гонщиками разных команд.

Эпизод на выезде с пит-лейн, где Нико Хюлкенберг отрабатывал процедуру старта и помешал Лэнсу Строллу, оставили без последствий. Стюарды приняли объяснения команды Audi о том, что её гонщик в тот момент не мог видеть приближавшийся автомобиль Aston Martin.

При этом стюарды отметили: хотя Строллу пришлось затормозить, ситуация не представляла серьёзной опасности.

Айзек Хаджар получил предупреждение за некорректные действия в отношении гонщика Williams Алекса Элбона в 1-м повороте. Гонщик машины №23 выехал за пределы трассы, чтобы не помешать Хаджару. Однако пилот Red Bull Racing заблокировал колёса при торможении и был вынужден прервать круг.

В официальном протоколе говорится: «Разумеется, он был расстроен и вильнул в сторону машины №23, т.е. его поступок может быть квалифицирован как «ответные действия».

По мнению стюардов, подобное поведение является не просто некорректным, но и заслуживает порицания. Поэтому французский гонщик получил предупреждение. В случае более серьёзных последствий наказание оказалось бы строже.

Габриэль Бортолето также получил предупреждение. Возвращаясь в боксы, он слишком сильно замедлился перед 12-м поворотом и помешал Льюису Хэмилтону, которому пришлось прервать круг.

Бортолето объяснил, что инженер предупредил его о приближении Ferrari №44 за 15 секунд до инцидента. Однако в тот момент Габриэль был сосредоточен на происходившем с его Audi и увидел машину Хэмилтона лишь в самый последний момент.

Представитель Ferrari не считает этот эпизод опасным. Тем не менее стюарды пришли к выводу, что Бортолето мог избежать осложнений, и вынесли бразильцу предупреждение. В том числе решение связано с тем, что аналогичные санкции применялись к другим гонщикам за похожие инциденты на тренировках.