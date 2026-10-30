Хюлкенберг: «Нам нужно поработать над стартами»

Нико Хюлкенберг положительно оценивает свои результаты и ход первого сезона в Audi.

Нико Хюлкенберг: «В целом, я доволен уровнем своих выступлений. Я считаю, что в этом году допустил очень мало ошибок и использовал шансы добиться большего, когда они появлялись.

Я адаптировался к новым машинам и правилам, скорректировал свой стиль пилотирования. В нашем спорте всё решают детали, эти детали очень важны, чтобы отыграть последние сотые и тысячные доли секунды. Так что да, я очень доволен.

Очевидно, что нам нужно поработать над стартами, добиться большей стабильности, чтобы хорошо стартовать каждый уик-энд. Это одна из тех областей, с которыми всегда непросто в новой команде с новой силовой установкой. Кроме того, мы впервые сами сделали сцепление. Этот опыт очень важен, в следующем году мы добьёмся большего, но нам ещё многому предстоит научиться».