Главная Новости Хюлкенберг: «Нам нужно поработать над стартами»
Новости

Хюлкенберг: «Нам нужно поработать над стартами»

Нико Хюлкенберг оценил первый сезон в Audi, отметил редкие ошибки и адаптацию к новым правилам, а также назвал старты и сцепление зонами для работы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.10.2026, 01:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Нико Хюлкенберг положительно оценивает свои результаты и ход первого сезона в Audi.

Нико Хюлкенберг: «В целом, я доволен уровнем своих выступлений. Я считаю, что в этом году допустил очень мало ошибок и использовал шансы добиться большего, когда они появлялись.

Я адаптировался к новым машинам и правилам, скорректировал свой стиль пилотирования. В нашем спорте всё решают детали, эти детали очень важны, чтобы отыграть последние сотые и тысячные доли секунды. Так что да, я очень доволен.

Очевидно, что нам нужно поработать над стартами, добиться большей стабильности, чтобы хорошо стартовать каждый уик-энд. Это одна из тех областей, с которыми всегда непросто в новой команде с новой силовой установкой. Кроме того, мы впервые сами сделали сцепление. Этот опыт очень важен, в следующем году мы добьёмся большего, но нам ещё многому предстоит научиться».

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация