Главная Новости Audi Хюлкенберг: «Мы сражаемся в середине пелотона»
Новости

Хюлкенберг: «Мы сражаемся в середине пелотона»

Гонщики Audi заняли 11-е и 14-е места в квалификации спринта в Шанхае и рассчитывают побороться за очки в завтрашней гонке Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.03.2026, 13:41·2 мин
Фото: F1news.ru

В Шанхае пилоты команды Audi успешно прошли во второй сегмент квалификации перед предстоящим спринтом и сохраняют амбиции на борьбу за очки в завтрашней гонке.

Нико Хюлкенберг занял 11-е место и поделился своими впечатлениями: «Жаль, что не удалось выйти в финал – до этого не хватило совсем немного. Тем не менее, 11-я позиция – это достойный результат.

Во время второй части квалификации у меня возникли проблемы с радиосвязью, пришлось действовать без подсказок команды, что усложнило задачу. Несмотря на это, впечатления от машины положительные. Видно, что мы уверенно боремся в средней группе, а конкуренция здесь очень высока. Мы обязательно используем полученный сегодня опыт, чтобы завтра сделать ещё один шаг вперёд».

Габриэль Бортолето завершил квалификацию на 14-й строчке. Он отметил: «Пятница была непростой. Ещё на тренировке появились определённые трудности, и они вновь напомнили о себе во время квалификации к спринту, поэтому пришлось немного отступить. Для нас это первый опыт работы на этой трассе, и сегодняшний день оказался очень познавательным.

Теперь интересно, как сложится завтрашний день. Впереди утренний спринт, после которого мы постараемся решить все замеченные сегодня проблемы, чтобы показать лучший результат в основной квалификации».

