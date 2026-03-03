Хюлкенберг: "Мельбурн — лучшее место для старта сезона"

Гран При Австралии ознаменует новый этап в истории заводской команды Audi, которая ранее выступала в Формуле 1 под названием Sauber. На предстоящем этапе в Мельбурне свои ожидания и настроения поделились руководитель коллектива Джонатан Уитли, а также гонщики Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето.

Джонатан Уитли отметил, что гонка в Мельбурне станет результатом напряженной работы всего коллектива: «Гонка в Мельбурне станет кульминацией наших совместных усилий. Мы запустили новую команду, создали первую машину Audi с собственной силовой установкой и провели одну из самых масштабных предсезонных подготовок за последние годы. Мы также закончили первый этап перестройки базы в Хинвиле, а теперь после напряжённой зимы приехали на наш первый Гран При в качестве команды Audi.

Мы испытываем огромную гордость за то, что уже было достигнуто, но при этом осознаём предстоящие трудности. Предстоит много работы, и мы с уважением относимся к соперникам, но уверенно движемся вперёд. Это только начало долго пути, мы сосредоточены на развитии потенциала команды и том, чтобы чисто провести предстоящий гоночный уик-энд».

Нико Хюлкенберг поделился эмоциями перед стартом сезона: «Здорово отправиться в Мельбурн на первую гонку новой эры Формулы 1 и дебютную для команды Audi. Мы проделали долгий путь, и сейчас чувствуем предвкушение в команде и на базах в Хинвиле и Нойбурге. За кулисами была проделала огромная работа, и пришло время претворить её в жизнь.

В Альберт-парке уникальная трасса, в большей степени городская. Я не уверен, увидим ли мы в этот уик-энд полный потенциал всех команд. В то же время на этой трассе бывают и хаотичные гонки. Мельбурн – идеальное место для начала сезона, и я с нетерпением жду возвращения гонок».

Габриэль Бортолето подчеркнул, что новый сезон особенный для коллектива: «Всегда здорово начинать новый сезон, а этот особенный для нас, потому что мы начинаем его в качестве команды Audi.

Во время предсезонной подготовки было важно почувствовать себя комфортно за рулём новой машины и понять, как она ведёт себя в условиях нового регламента. Мы проехали хорошую дистанцию и выполнили всё, что было запланированно программой подготовки.

Сейчас всё по-настоящему и будет иметь значение. Я живу ради гонок и с нетерпением жду гоночный уик-энд. Впереди первая гонка длинного сезона, уже моего второго в Формуле 1, поэтому интересно приезжать на трассы, лучше понимая их особенности. В то же время из-за новых машин всем гонщикам придётся начинать с нуля вне зависимости от их опыта, и это может стать хорошей возможностью.

Команда сосредоточена на том, чтобы найти ритм в начале уик-энда и выжать максимум из машины».