Главная Новости Audi Хюлкенберг: «Кривая обучения в этом году будет огромной»
Новости

Хюлкенберг: «Кривая обучения в этом году будет огромной»

Audi представила новую силовую установку для дебюта в Формуле 1 2026 года. Нико Хюлкенберг оценил перспективы команды на предстоящий сезон.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.03.2026, 09:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Компания Audi завершила создание новой силовой установки, специально разработанной для дебютного участия в чемпионате Формулы 1, который намечен на 2026 год. В преддверии одного из этапов, на пресс-конференции FIA в Мельбурне, пилот команды Нико Хюлкенберг поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона и отметил особую важность способности к быстрой адаптации.

Нико Хюлкенберг подчеркнул, что многое станет ясно уже после первого гоночного уик-энда. По его словам, команда успешно провела предсезонные тесты, показав значительный прогресс, однако остаются направления, требующие дальнейшего развития.

Он отметил, что коллектив достаточно молод, особенно если говорить о работе с новой силовой установкой, которая пока используется только на их болиде. Кроме того, Хюлкенберг обратил внимание на особенности трассы в Мельбурне, заметив, что она существенно отличается от Бахрейна, поэтому распределение сил среди команд может измениться.

В текущем сезоне, по мнению гонщика, решающую роль сыграет способность команды прогрессировать. Хюлкенберг акцентировал внимание на необходимости не только хорошо стартовать, но и непрерывно развивать болид в течение всего года. Главной целью коллектива он назвал желание быть конкурентоспособными и набирать очки, хотя оценивать возможные результаты пока преждевременно, ведь впереди первый гоночный уик-энд.

Пилот также отметил, что опыт может оказаться значимым фактором в столь необычном сезоне, однако не является гарантией успеха. Хюлкенберг считает, что главным станет умение учиться и быстро реагировать на изменения, ведь для их команды сейчас всё в новинку. Он добавил, что процесс обучения будет серьёзным испытанием для всех участников чемпионата, и не стоит рассчитывать только на прошлые достижения.

Источник

Нико Хюлкенберг (163)Audi (193)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация