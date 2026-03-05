Хюлкенберг: «Кривая обучения в этом году будет огромной»

Компания Audi завершила создание новой силовой установки, специально разработанной для дебютного участия в чемпионате Формулы 1, который намечен на 2026 год. В преддверии одного из этапов, на пресс-конференции FIA в Мельбурне, пилот команды Нико Хюлкенберг поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона и отметил особую важность способности к быстрой адаптации.

Нико Хюлкенберг подчеркнул, что многое станет ясно уже после первого гоночного уик-энда. По его словам, команда успешно провела предсезонные тесты, показав значительный прогресс, однако остаются направления, требующие дальнейшего развития.

Он отметил, что коллектив достаточно молод, особенно если говорить о работе с новой силовой установкой, которая пока используется только на их болиде. Кроме того, Хюлкенберг обратил внимание на особенности трассы в Мельбурне, заметив, что она существенно отличается от Бахрейна, поэтому распределение сил среди команд может измениться.

В текущем сезоне, по мнению гонщика, решающую роль сыграет способность команды прогрессировать. Хюлкенберг акцентировал внимание на необходимости не только хорошо стартовать, но и непрерывно развивать болид в течение всего года. Главной целью коллектива он назвал желание быть конкурентоспособными и набирать очки, хотя оценивать возможные результаты пока преждевременно, ведь впереди первый гоночный уик-энд.

Пилот также отметил, что опыт может оказаться значимым фактором в столь необычном сезоне, однако не является гарантией успеха. Хюлкенберг считает, что главным станет умение учиться и быстро реагировать на изменения, ведь для их команды сейчас всё в новинку. Он добавил, что процесс обучения будет серьёзным испытанием для всех участников чемпионата, и не стоит рассчитывать только на прошлые достижения.