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«Эта гонка – одна из самых сложных и долгих», — отметил Хюлкенберг.

Нико Хюлкенберг предупредил о проблемах Audi с силовой установкой перед Гран-при Сингапура: жара и влажность сделают гонку одной из самых сложных.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2026, 14:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлой неделе в Малайзии гонщики Audi остались без очков. Поэтому перед стартом в Сингапуре Нико Хюлкенберг не выглядел особенно оптимистично.

Нико Хюлкенберг отметил: «Впереди одна из самых физически сложных гонок, особенно в воскресенье, и, как правило, одна из самых долгих в сезоне.

Гонка в Малайзии пролила свет на некоторые моменты. У нас есть несколько проблем с силовой установкой в таких климатических условиях. Здесь, очевидно, ситуация такая же. Пожалуй, в Cингапуре даже жарче, чем на прошлой неделе в Сепанге, так что посмотрим, как всё сложится».

Источник

Нико Хюлкенберг (231)

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