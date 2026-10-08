«Эта гонка – одна из самых сложных и долгих», — отметил Хюлкенберг.

На прошлой неделе в Малайзии гонщики Audi остались без очков. Поэтому перед стартом в Сингапуре Нико Хюлкенберг не выглядел особенно оптимистично.

Нико Хюлкенберг отметил: «Впереди одна из самых физически сложных гонок, особенно в воскресенье, и, как правило, одна из самых долгих в сезоне.

Гонка в Малайзии пролила свет на некоторые моменты. У нас есть несколько проблем с силовой установкой в таких климатических условиях. Здесь, очевидно, ситуация такая же. Пожалуй, в Cингапуре даже жарче, чем на прошлой неделе в Сепанге, так что посмотрим, как всё сложится».