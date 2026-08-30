Хуан-Пабло Монтойя: «Леклер открыл ящик Пандоры»

Хуан-Пабло Монтойя считает, что Шарль Леклер, отказавшийся во время гонки в Зандфорте выполнить указание Ferrari и заехать на пит-стоп раньше Льюиса Хэмилтона, «открыл ящик Пандоры». По мнению бывшего гонщика, подобные действия могут привести к неприятным последствиям.

На 42-м круге Гран При Нидерландов Хэмилтон находился непосредственно позади напарника. Благодаря более свежим шинам он проходил круги быстрее Леклера. Ferrari выбрала для Шарля другую тактическую схему и позвала его в боксы, тогда как Льюис претендовал на место на подиуме. Однако Леклер не стал сворачивать на пит-лейн.

На следующий круг он всё же отправился на пит-стоп, но сделал это лишь после повторного и настойчивого требования инженера. В этот момент Хэмилтон раздражённо произнёс по радио наполненную сарказмом фразу, за которую позже извинился: "Отличный способ терять время, парни! Хорошая работа!"

Позднее Льюис также ехидно спросил, не пытается ли команда сделать из него «подопытного кролика», предлагая заведомо невыгодную тактику. В итоге британец не сумел финишировать на подиуме и занял четвёртое место.

Семикратный чемпион мира впоследствии публично извинился перед командой через социальные сети, признав, что погорячился. Однако Монтойя считает, что на этом ситуация может не завершиться.

В интервью AS Colombia бывший гонщик Формулы 1 сопоставил события в Ferrari с действиями Mercedes. Джордж Расселл, выполняя командную инструкцию, пропустил вперёд своего напарника Кими Антонелли, хотя также остался недоволен решением. При этом догнать лидировавшего Ландо Норриса он всё равно не смог.

«Это уже другая сторона того, что происходило с Mercedes. В этой команде всё сделали, как надо, отлично реализовав задуманное, – заявил Хуан-Пабло, который, кстати, сам далеко не всегда беспрекословно выполнял приказы команд Williams и McLaren, за которые в своё время выступал. – Но то, что сделал Леклер, когда отказался подчиняться своему инженеру, открыло ужасный ящик Пандоры. Тем самым он объявил команде: "Я выше ваших приказов, и если я с чем-то не согласен, то не собираюсь этого делать". И это ужасно, такого быть не должно, ведь это портит атмосферу в команде и чревато драматичными последствиями.

Впрочем, я не думаю, что Хэмилтон смог бы подняться на подиум, хотя был бы немного ближе (к первой тройке). К тому же когда он ехал за Леклером и пытался его опередить, то израсходовал ресурс шин. В общем, в Ferrari должны были объяснить Леклеру вот что: "Ты должен прибавить ещё на четыре десятых, или нам придётся приказать вам с напарником поменяться позициями. На это у тебя два круга".

Хэмилтон в тот момент настигал Леклера и на каждом круге сокращал отставание примерно на половину секунды. Поэтому, по мнению Монтойи, Ferrari следовало поставить перед Шарлем чёткое условие: либо он прибавляет, либо пропускает напарника, либо отправляется на пит-стоп. Вместо этого команда допустила обсуждение ситуации по радио, и все услышали их спор.

«Но таковы гонки, и вполне нормально, что отношения между напарниками не настолько хороши, как люди об этом думают. Это нормально, и происходившее в Зандфорте напоминает то, как проходили гонки, когда я выступал в Формуле 1 – каждый раз повторялась одна и та же вечная драма».