Новый Lexus RX — мощный высокопроизводительный внедорожник, появления которого никто не ожидал.

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За три десятилетия присутствия на рынке внедорожник Lexus RX успел побывать самым разным автомобилем, однако увлекательной управляемостью он никогда не отличался. Впрочем, ситуация может измениться благодаря необычному прототипу, замеченному возле немецкого центра разработок Toyota.

Уже по посадке этого прототипа на дороге можно понять, что он ориентирован на более высокую производительность, чем нынешние модели с гибридными силовыми установками. Более широкие колёса, агрессивные шины Michelin, крупные тормозные механизмы и значительно заниженный кузов придают автомобилю заметный спортивный вид. Дополняют картину расширенные колёсные арки и небольшие накладки на пороги.

Дополнительные сведения о характеристиках автомобиля дают изменения в его кузове. Передний бампер, например, может быть позаимствован у уже существующих версий RX F Sport, однако у прототипа есть несколько важных отличий. В основном проёме решётки появились два новых воздуховода, направляющих поток воздуха к тормозам. Ещё более примечательными выглядят открытые внешние воздухозаборники по бокам.

Фото: autoexpress

Что станет силовой установкой высокопроизводительного Lexus RX?

За ними расположены дополнительные радиаторы или интеркулеры. Это указывает на то, что автомобиль не просто оснащён турбонаддувом, а получил настолько высокую степень форсировки, которая потребовала бы серьёзной системы охлаждения. Официальных данных о двигателе пока нет, однако ни одна версия RX этого поколения не предлагается более чем с четырьмя цилиндрами. Поэтому, если не было внесено существенных изменений, прототип, вероятно, также получит такой агрегат.