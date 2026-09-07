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«Заряженный» Hyundai Tucson N выйдет на гребне новой волны впечатляющих спортивных моделей

Hyundai готовит Tucson N — гибридную топ-версию нового кроссовера с повышенной мощностью, улучшенной экономичностью и технологиями спортивного суббренда.
РедакцияР
Редакция
07.09.2026, 11:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Hyundai готовит спортивную топовую версию нового поколения Tucson. Гибридная силовая установка должна придать ориентированному на семейных покупателей SUV более динамичный характер.

Tucson N станет одной из ключевых новинок амбициозной программы расширения суббренда N. Автомобиль получит целый комплекс современных технологий, призванных привлечь клиентов, которые сейчас выбирают среднеразмерные премиальные кроссоверы и заряженные хэтчбеки.

Основой проекта станет новая гибридная силовая установка. Она позволит заметно повысить динамические характеристики Tucson без существенного ухудшения показателей расхода топлива и выбросов. Это особенно важно для продолжающегося курса на сокращение выбросов в Европе. В то же время гибридная технология становится привлекательнее и на рынках США и Кореи, где экологические требования менее приоритетны, но растущие цены на топливо повышают интерес к таким решениям.

Вице-президент Hyundai и руководитель N Management Group Joon Park ранее рассказал Auto Express о планах компании развивать направление не только за счет BEVs и существующих силовых установок с ДВС. Он заявил: “We’re not limiting ourselves to EVs. We will go further with the ICE-based cars as well; this is not the end of our journey. I cannot tell you exactly – but lighter, more agile, nimble, and exciting. These are the key elements that we are heading to.”

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