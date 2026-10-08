Мощный BMW i3 M60 мощностью 603 л.с. выйдет в начале 2027 года

BMW готовит высокопроизводительную версию i3 — новую модификацию M60, которую планируют представить в ближайшие месяцы.

После недавней полноценной презентации iX3 M60 стало понятно, чего ожидать от более компактного и лёгкого i3 M60. В модельной линейке он расположится ниже ещё более агрессивного электрического M3, премьера которого, как ожидается, состоится в начале следующего года.

Как и другие модели M Performance, новый M60 станет промежуточным звеном между будущим M3 и менее мощными версиями i3. Автомобиль получит двухмоторную силовую установку, уже представленную на iX3. Её отдача составит 603bhp, а питание будет обеспечивать аккумулятор ёмкостью 112kWh. Крутящий момент достигнет 875Nm.

Дополнительная мощность обеспечивается тяговым электромотором, установленным сзади, в дополнение к переднему агрегату. Такая схема сохраняет выраженный заднеприводный характер распределения тяги, что типично для многих крупных моделей BMW, особенно разработанных при участии подразделения M. Отказ от четырёх моторов, применённых в новом M3, в пользу двух в M60 означает, что сложная система векторизации крутящего момента останется особенностью будущей флагманской модели.

Точные динамические характеристики пока не раскрыты. Однако, если ориентироваться на разницу между стандартными двухмоторными версиями i3 и iX3, новый M60 сможет разгоняться с 0-62mph примерно за 3.7 seconds и развивать ограниченную максимальную скорость 149mph.

Как и все модели i3, автомобиль будет поддерживать зарядку мощностью до 400kW. Это позволит восполнить заряд аккумулятора с 10-80 per cent примерно за 20 minutes. При использовании мощной станции быстрой зарядки постоянного тока за 10 minutes запас хода сможет увеличиться на 211 miles.

Окончательный запас хода пока не определён. Если снова учитывать разницу между седаном и SUV, можно ожидать, что i3 M60 уверенно превысит отметку 500-mile WLTP — в зависимости от выбранных колёс и шин.

Внешность автомобиля, вероятно, изменится за счёт переработанной передней светотехники. В частности, при включении ближнего света появятся жёлтые дневные ходовые огни. Кузов в основном сохранит нынешние очертания, а отличить новую версию можно будет по отдельным вариантам колёсных дисков и контрастным тормозным суппортам.

Благодаря увеличенным мощности и крутящему моменту, а также характеристикам, сопоставимым с бензиновым M3 Competition, который уже продаётся, новый i3 M60 вместе с будущим M3 способен серьёзно повлиять на сегмент высокопроизводительных представительских автомобилей. Эти модели нового поколения Neue Klasse M могут заметно изменить расстановку сил в классе.