Хорнер: создание RBPT стало главным вызовом в моей карьере

Кристиан Хорнер назвал создание моторостроительного подразделения Red Bull Powertrains (RBPT) самым сложным проектом за двадцать лет работы руководителем Red Bull Racing.

Перейти к самостоятельному производству силовых установок решили в 2021 году после объявления Honda о сворачивании программы в Формуле 1. Позднее технологическим партнёром проекта стала американская корпорация Ford, которая также предоставила необходимое финансирование.

Хорнер с самого начала руководил созданием подразделения в Милтон-Кинсе и фактически контролировал проект на всех этапах. Работу приходилось выстраивать с нуля, однако наблюдать за результатами лично он не смог: в июле прошлого года Хорнера отстранили от всех должностей.

«Пожалуй, это главный вызов, который я принял за всё время в Red Bull, ведь этот проект пришлось начинать с нуля, – поделился Хорнер в интервью Autosport. – У нас не было ничего, это был абсолютный стартап. Поэтому было очень радостно видеть все его этапы, как мы начинали и налаживали моторостроительное производство. Мы построили собственный завод, наладили выпуск поршней, цилиндров, блоков двигателей и всего остального.

Все занимались этим проектом с поразительной целеустремлённостью. Было адски страшно, ведь у нас вообще не было опыта создания двигателей. Но мы смогли собрать отличную команду специалистов, поддерживали их и дали всем этим людям возможность проявить себя – это было важнее всего».

В этом году масштабные инвестиции в RBPT начали постепенно приносить результат. Макс Ферстаппен за рулём RB22 с силовой установкой Red Bull Ford уже девять раз финишировал в первой тройке, а в Малайзии и Сингапуре одержал победы.

«В первый же год на этом двигателе команда одержала победу в 16-й гонке сезона, и когда я это увидел, то испытал настоящую гордость, – подчеркнул Хорнер. – Я невероятно горжусь тем, чего добились все эти люди. Уровень задачи по созданию двигателя с нуля легко недооценить, тем более в рамках самого сложного регламента на силовые установки в истории Формулы 1, а теперь команде удаётся опережать намного более опытных производителей».