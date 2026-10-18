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Хорнер: Штайнер сделал карьеру благодаря сериалу Netflix

Кристиан Хорнер заявил, что Гюнтер Штайнер обязан популярностью в Формуле-1 сериалу Drive to Survive и яркому характеру, а не успехам команды Haas.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.10.2026, 17:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Кристиан Хорнер беззлобно пошутил над своим бывшим коллегой по Red Bull Racing Гюнтером Штайнером. По мнению Хорнера, известность Штайнеру принесло скорее участие в документальном сериале Drive to Survive и его необычный характер, чем результаты работы на посту руководителя Haas F1. Эту должность он оставил в январе 2024 года.

Первый сезон Drive to Survive вышел на стриминговой платформе Netflix в марте 2019 года. Создатели проекта посвятили Штайнеру значительную часть экранного времени и сделали акцент на его эксцентричном поведении, что способствовало росту популярности этого персонажа паддока.

«Когда эти парни создают своё телешоу, у них копятся часы отснятого материала, и всё зависит от того, как вы всё это смонтируете, – рассуждал Хорнер в недавнем интервью Autosport. – Любого человека можно выставить хоть злодеем, хоть героем. Это шоу стало невероятно успешным, потому что в нём были приподняты завесы над некоторыми конфликтами, и определённые персонажи паддока и личности гонщиков были показаны с неожиданной стороны.

Гюнтер Штайнер выстроил карьеру именно на этом… Я хочу сказать, что в Формуле 1, когда он руководил Haas, его команда ни разу даже не подиум не поднялась. Он весьма яркий персонаж, и когда он работал у нас, его характер проявлялся довольно пугающим образом, но зато Штайнер привлёк внимание многих, и армия болельщиков Формулы 1 получила пополнение. Это же прекрасно!»

Гюнтер Штайнер входил в число основателей Haas и руководил командой с её дебютного сезона 2016 года до конца 2023-го. В период работы на этом посту он издал первую книгу о своём опыте в Формуле 1. Её название перекликалось с сериалом Netflix — Driving to Survive. Спустя год вышла вторая книга Штайнера, посвящённая его работе в Haas. Сейчас он сотрудничает с немецким телеканалом RTL в качестве эксперта.

Источник

Кристиан Хорнер (157)Гюнтер Штайнер (75)Haas F1 Team (428)

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