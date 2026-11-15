Хорнер: Было отчётливо заметно, что всё стало совершенно иначе

Кристиан Хорнер заявил, что не испытывал особой радости во время безраздельного доминирования Red Bull Racing и Макса Ферстаппена в Формуле 1. Об этом бывший руководитель команды из Милтон-Кинса рассказал в подкасте High Performance.

По словам Хорнера, к моменту его ухода из Red Bull атмосфера внутри команды заметно отличалась от той, что была более двадцати лет назад, когда он начал там работать.

«Разумеется, напряжённость нарастала, всё изменилось, и просто вполне отчётливо ощущалось, что всё стало совсем другим по сравнению с временами, когда я пришёл в этот спорт и в эту команду, – рассказал Кристиан. – Когда после того совещания (на котором Хорнеру объявили об увольнении) я сел в машину и позвонил жене, объяснил, что произошло, то вдруг почувствовал огромное облегчение.

В невероятно грустном настроении я ехал домой, и у меня была возможность поразмыслить. Если быть до конца честным, то был период, когда мы выигрывали всё подряд, но именно тогда жена сказала, что ещё никогда не видела меня таким расстроенным.

Это можно вот с чем сравнить: ты стремишься подняться на вершину горы, а когда достигаешь её, то осознаёшь, что там ничего нет. У меня было примерно такое же чувство, и, конечно, уровень прессинга в Формуле 1 всегда предельно высокий».

Хорнер говорил о 2023 годе. Тогда Ферстаппен, завоёвывая свой четвёртый титул, одержал 19 побед в сезоне, включавшем 22 гонки. В то же время внутри компании Red Bull начали возникать разногласия после смерти её основателя Дитриха Матешица, который ушёл из жизни в октябре 2022 года.

На просьбу объяснить столь негативный настрой в период успешных выступлений команды Хорнер ответил: «Думаю, всё относительно, и это можно сказать о самых разных аспектах жизни. Если ты доволен собой и своей работой, тогда всё намного проще. А тогда в нашей команде и в бизнесе в целом происходили очень серьёзные изменения.

Появились новые источники прессинга, и было не вполне понятно, каким будет этот новый мир после ухода Дитриха Матешица. Он неизбежно должен был стать другим, и вдруг выяснилось, что вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на гонках, пришлось уделять внимание решению других вопросов и заниматься политикой. Впрочем, подобное происходит во многих организациях».